Mbyllet pa rrezultate samiti i BE-së për postet drejtuese

"Në këtë moment nuk ka asnjë marrëveshje", tha presidenti i Këshillit të BE-së, Charles Michel natën e së martës (17.06). Në samitin e rregullt të BE-së javën e ardhëshme (27 dhe 28. 6) do të ketë „më shumë qartësi", theksoi Michel.

Në samitin e posaçëm të së martës u diskutua për një mandat të dytë pesëvjeçar të presidentes aktuale të Komisionit të BE-së Ursula von der Leyen. Kryeministri kroat Andrej Plenkovic tha pas diskutimeve, se nuk ka dëgjuar asnjë zë, që ta verë në diskutim pozicionin e saj. Përpara samitit ka pasur mjaft mbështetje për von der Leyen.

Krahas kreut të komisionit u diskutua edhe për pasuesin e Michels si president i këshillit. Debatet mes diplomatëve rezultuan më të vështira nga sa pritej, sepse krahas socialdemokratëve edhe konservatorët papritur ngritën pretendime për postet, të paktën pëër gjysmën e legjislaturës pesëvjeçare.

Në samit u diskutua edhe për pasuesin e të Ngarkuarit me Politikën e Jashtme të BE-së Josep Borrell. Për këtë pozicion është diskutar lidhur me kryeministren e Estonisë, Kaja Kallas. Ajo është një ndër mbështetëset më të forta të Ukrainës në BE.