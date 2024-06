Mali i Zi afrohet më shumë me Bashkimin Europian

Me paketën e re të reformave të miratuar nga parlamenti i Malit të Zi, vendi i afrohet më shumë Brukselit. Qeveria e re e Malit të synon anëtarësimin në BE në vitin 2028.

Me shumicë të gjerë votash, parlamenti i Malit të Zi miratoi një paketë të re ligjore për reformën në drejtësi dhe sigurimin e lirisë së medias. Për projektligjin e qeverisë së qendrës së djathtë të kryeministrit, Milojko Spajic votuan edhe shumica e përfaqësuesve të opozitës, sipas njoftimeve të mediave vendase.

Po ashtu u miratuan edhe rregullore për parandalimin e korrupsionit dhe konfiskimin e pasurive që rrjedhin nga aktivitetet kriminale. Në ditët e kaluara, parlamenti votoi edhe paketën ligjore për emërimin e gjykateve dhe prokurorive të pavarura.

Mali i Zi orientohet nga standardet e BE

Vendi më i vogël ballkanik orientohet me këto paketa ligjore nga standardet e Bashkimit Europian. Me këto reforma, Mali i Zi hap rrugën për të shënuar progres në negociatat e anëtarësimit në BE. Negociatat kanë filluar në vitin 2012. Qeveria e re në Podgoricë e ka vendosur si objektiv anëtarësimin e vendit në BE në vitin 2028. Nën kryeministrin pro-europian, Spajic Mali i Zi është në pararojë të anëtarësimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor.

