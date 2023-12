Macroni e çon ligjin e imigracionit në Këshillin Kushtetues

Ligjvënësit në Parlamentin francez miratuan të martën një ligj që do të vendosë kontrolle më të rrepta mbi imigracionin.

Kryeministrja Elisabeth Borne deklaroi në Paris se Macroni do ta çojë atë në Këshillin Kushtetues. Ka dyshime kushtetuese për disa pika të ligjit të imigracionit.

Presidenti francez Macron dëshiron të verifikojë kushtetutshmërinë e ligjit të imigracionit që sapo është miratuar.

Senati dhe Asambleja Kombëtare e miratuan ligjin mbrëmë. Disa deputetë nga kampi qeveritar votuan kundër. Disa media raportuan se Ministri i Shëndetësisë Rousseau ka dhënë dorëheqjen. Ruso është pjesë e krahut të majtë të qeverisë dhe është kundër ligjit të ashpërsuar.

Fotografi: Ludovic MARIN/AFP

Fakti që projektligji fitoi mbështetje nga ekstremi i djathtë (RN), i udhëhequr nga Marine Le Pen, bëri që Presidenti Emmanuel Macron të përballet me një rebelim brenda partisë së tij.

Ligji u miratua me votat e koalicionit centrist të Macronit dhe të deputetëve konservatorë.

Çfarë nënkupton ligji i ri i imigracionit?

Që nga prezantimi i tij, projektligji i është nënshtruar disa amendamenteve që shtrëngojnë rregullat e imigracionit, me të majtët që akuzojnë qeverinë për përkulje ndaj presionit nga e djathta ekstreme.

Për ta bërë legjislacionin më të këndshëm për të djathtën, qeveria vendosi të dobësojë masat që do të lejonin disa emigrantë të merrnin leje qëndrimi. Qeveria gjithashtu ra dakord të zgjasë kohëzgjatjen e qëndrimit në Francë në mënyrë që emigrantët të kenë akses në përfitimet sociale.

Sipas legjislacionit të ri, aksesi në përfitimet e strehimit do të vonohet gjithashtu me pesë vjet për emigrantët e papunë jashtë BE-së.

Për të fituar mbështetjen e së djathtës, qeveria ka vendosur edhe kuota emigracioni që do të vështirësojnë francezët e fëmijëve të emigrantëve.

Fotografi: Lewis Joly/AP Photo/picture alliance

Edhe pse tani do të jetë më e lehtë për emigrantët që punojnë në sektorë me mungesë fuqie punëtore të marrin një leje qëndrimi, do të jetë më e lehtë edhe dëbimi i emigrantëve të paligjshëm.

Ligji planifikon të vështirësojë dhënien e lejeve të qëndrimit dhe t'u japë migrantëve të drejtën për përfitime të caktuara sociale më vonë se më parë. Ai gjithashtu prezanton kuotat e imigracionit dhe mundësinë e tërheqjes së shtetësisë franceze nga shtetasit e dyfishtë në rast të një krimi të rëndë.

Çështja e emigracionit është një nga boshtet kryesore politike të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Megjithëse miratimi i ligjit do të kishte favorizuar Macronin, mbështetja e treguar nga Le Pen - e cila e quajti ligjin më të rreptë një "fitore të madhe ideologjike" për të djathtën ekstreme - mund të përmirësojë gjithashtu shanset e tij në zgjedhje.

Macroni planifikon të flasë për ligjin e imigracionit sot në një fjalim televiziv.