Me kurset falas të gjermanishtes nga DW mund të mësoni gjermanishten, si t'ju pëlqejë: me E-learning në kompjuter, me video, audio dhe podcast, apo në mënyrën klasike me materiale, që mund t'i shtypni. Zgjidhni mes kurseve për fillestarë dhe atyre për të avancuar. Mësuesit DaF mund t'i përdorin materialet tona multimediale për mësimdhënie.