"Më thyhet zemra" - Tronditje pas sulmit në Solingen

24/08/2024 24 Gusht 2024

650-vjetori i themelimit të qytetit të Solingenit do festohej me "Festivalin e Diversitetit" gjatë gjithë fundjavës, por përfundoi me tmerr. Tre persona vdiqën nga një sulm me thikë. Policia ende kërkon agresorin.