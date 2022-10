Lula da Silva fiton raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Brazil

Luiz Inacio Lula da Silva fitoi raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Brazil. Ish-kreu i shtetit të krahut të majtë mori 48.4 për qind, njoftoi zyra elektorale pas numërimit të pothuajse të gjitha votave. Presidenti aktual i krahut të djathtë, Jair Bolsonaro mori 43.2 për qind. Rezultati ishte, megjithatë, shumë më i ngushtë se sa pritej: Sondazhet i patën dhënë Lula da Silvës një epërsi të qartë. Ata parashikuan 50-51% për Lula da Silva dhe 36-37% për Bolsonaron. Sipas ekspertëve, shumë nga të anketuarit nuk vendosën për favoritët e tyre të vërtetë ose e morën vendimin vetëm ditën e zgjedhjeve.

Meqë asnjë nga kandidatët nuk ka marrë më shumë se 50 për qind të votave, Lula dhe Bolsonaro do të përballen me njëri-tjetrin më 30 tetor në një raund të dytë. Nëse ish-presidenti Lula fiton edhe raundin e dytë, ai do të bëhet presidenti i parë demokratik i Brazilit që kandidon për një mandat të tretë.

Mbështetësit e Lula da Silvës festojnë rezultatin e tij zgjedhor

Lula da Silva votoi në qytetin e Sao Bernardo do Campo, në shtetin e Sao Paulos. Bolsonaro votoi në Rio de Zhaneiro. Të dielën, 156 milionë njerëz u thirrën për të votuar në Brazil. Zgjedhje u bënë gjithashtu për 27 guvernatorët, për anëtarët e Kongresit dhe të parlamenteve rajonale. Votimi është i detyrueshëm në Brazil.

Ish-udhëheqësi i sindikatave Lula da Silva ka qeverisur më parë Brazilin nga viti 2003 deri në 2010. Pasi u burgos nga prilli 2018 deri në nëntor 2019 për korrupsion, ai i rifitoi të drejtat e tij politike në mars 2021. Gjyqet dhe gjykimet u anuluan për shkak të gabimeve procedurale.

Lula da Silva pranë së shoqes Rosangela gjatë votimit në Sao Paulo

Përpara zgjedhjeve u shpreh frikë për dhunë të mundshme. Kjo sepse të paktën tre mbështetës të Partisë së Punëtorëve të Lulës (PT) u vranë nga mbështetësit e Bolsonaros muajt e fundit.

Për më tepër, Bolsonaro ka nxitur thashethemet se kutitë elektronike të votimit po manipulohen. Çdo gjë tjetër përveç fitores së tij dërrmuese sot është e pamundur në kushte normale, tha ai. Ai do t'i pranojë rezultatet e zgjedhjeve vetëm "nëse ato janë të pastra", tha Bolsonaro të dielën në mëngjes para një qendre votimi. Sipas tij, në mitingjet e fushatës së tij kishte aq shumë njerëz, saqë fitorja e tij ishte e pashmangshme.

aud/kle/wa (epd, dpa, kna, rtr, afp)