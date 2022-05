Lufta në Ukrainë frenon eksportin gjerman

Në muajin e parë fillimit të agresionit rus në Ukrainë, eksportet gjermane kanë rënë më shumë se në fillim të krizës pas shpërthimit të pandemisë Corona dy vjet më parë. Në mars eksportet gjermane kanë rënë me 3,3 përqind në krahasim me muajin e kaluar dhe tani kanë një vlerë prej 120,6 miliardë euro, njoftoi të mërkurën (04.05) Enti Federal i Statistikave.

Rënia e fundit më e madhe ka qenë në prill të vitit 2020, kur pandemia ngadalësoi tregtinë e jashtme. Ekonomistët e anketuar nga agjencia e lajmeve, Reuters kanë pritur një minus prej vetëm 2 përqind në muajin mars 2022, pasi në shkurt ka pasur një rritje sezonale të eksporteve prej 6,2 përqind. Nga ana tjetër, importet janë rritur me 3,4 përqind në muajin mars, pas rritjes prej 4,7 përqind në muajin shkurt.

Lufta në Ukrainë

"Rënia e eksporteve vjen edhe për shkak të luftës në Ukrainë", tha kryeekonomisti në Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Alexander Krüger. "Të dhënat e marsit janë të parat ku shihen qartë pasojat e luftës." Nuk ka përmirësim të shpejtë. Eksportet gjermane rrezikojnë të dalin nga shinat e deritanishme të suksesit”, tha kryeekonomisti në VP Bank, Thomas Gitzel. "Hapësira ndërkombëtare për eksporte nuk është e mirë. Vështirësitë në zinxhirin e furnizimit, inflacioni i lartë dhe rritja e normave të interesit nuk u shkojnë në favor eksporteve”.

Biznesi amerikan po lulëzon - Kina po blen më pak

Eksportet gjermane në Rusi kanë rënë me 62,3 përqind dhe në mars kanë qenë vetëm 0.9 miliardë euro, për shkak të sanksioneve dhe masave të tjera që i kufizojnë eksportet. Nga ana tjetër, importet nga Rusia kanë rënë me vetëm 2,4 përqind dhe në mars kanë kapur shifrën prej 3,6 miliardë euro. Gjermania importon kryesisht naftë dhe gaz natyror nga Rusia.

Edhe eksportet gjermane drejt vendeve anëtare të BE-së janë zvogëluar, me 1,7 përqind në mars. Nga ana tjetër, eksportet drejt klientit më të rëndësishëm, SHBA-së, janë rritur me 3,2 përqind, ndërsa ato drejt Kinës kanë rënë me 4,3 përqind. Eksportet gjermane në Kinë në mars kanë qenë në volumin rreth 9,1 miliardë euro. Republika Popullore e Kinës po lufton aktualisht me një valë të re të virusit Corona dhe kjo ka penguar edhe raportet ekonomike me vendet e tjera, pra edhe tregtinë. "Përhapja e Coronës në Kinë do të shkaktojë edhe në të ardhmen probleme në fushën e eksportit dhe importit", tha ekonomisti Krüger. Edhe biznesi me Britaninë e Madhe ka rënë me 3,9 përqind.

Vlera e eksporteve është dukshëm më e lartë se në mars 2021

Megjithatë, vlera totale e eksporteve në muajin mars ishte 120,6 miliardë euro. Kjo ishte 8,1 përqind më shumë se në mars të vitit të kaluar, kur shpërtheu pandemia Corona. Edhe importet në Gjermani janë rritur ndjeshëm krahasuar me vitin e kaluar: me 20,3 përqind dhe në mars kanë kapur shifrën prej 117,4 miliardë euro. Ndërsa krahasuar me muajin shkurt të këtij viti, importet janë rritur me 3,4 përqind.

Eksportet drejt vendeve të BE-së kanë rënë me 1,7 përqind - dhe kanë pasur një vlerë prej 66,6 miliardë euro. Ndërsa eksportet drejt vendeve të treta janë ulur me 5,1 përqind, në 54 miliardë euro. Sipas informacioneve të ekspertëve, pjesa më e madhe e eksporteve të mallrave nga Gjermania ka shkuar në SHBA. Vlera e këtyre eksporteve ka qenë 11,5 miliardë euro në muajin mars.

Shumica e importeve në mars kanë ardhur nga Kina në Gjermani, me një vlerë prej 16,3 miliardë euro, që është gati 16 përqind më shumë se në shkurt. Ndërkohë që edhe importet nga vendet e treta janë rritur me 10,1 përqind - ato nga vendet e BE-së kanë rënë me tre përqind.

Përmirësimi i klimës

Por sipas një sondazhi nga Instituti Ifo, fryma në mesin e eksportuesve gjermanë është përmirësuar pak në prill, në dallim prej marsit kur kishte një rënie të dukshme."Pavarësisht nivelit të lartë të pasigurisë dhe problemeve logjistike, aktualisht ka shenja se klima e eksportit po stabilizohet”, tha presidenti i Ifo, Clemens Fuest. Ndaj shumë kompani presin një rritje të fitimeve nga eksporti.

Në anën tjetër, kryeekonomisti i ING, Carsten Brzeski është skeptik: "Në përgjithësi, ekziston një rrezik i lartë që lufta do të përshpejtojë tendencën e deglobalizimit dhe do të shkaktojë rritjen e çmimeve të energjisë dhe lëndëve të para. Në këtë mënyrë, eksporti gjerman mund të ketë probleme edhe më të mëdha."

