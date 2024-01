Izrael: Gjykata Ndërkombëtare dëgjon akuzat e Afrikës Jugore

Gjykata Ndërkombëtare në Hagë ka filluar dëgjimin e argumenteve të Afrikës Jugore në rastin e akuzës kundër Izraelit se po kryen gjenocid në Rripin e Gazës gjatë ofensivës kundër militantëve të Hamasit në territorin palestinez. Të premten pritet që Izraeli të paraqesë pozicionin e tij në gjykatë.

Ky vend është i pari që kërkon ndalimin e menjëhershëm të operacionit ushtarak izraelit në Gaza, ndërkohë që një vendim për akuzat për gjenocid me gjasë do të zgjasë me vite. Në fjalët e tyre përfaqësues ligjorë të Afrikës Jugore thanë, se sulmet e Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor, ku u vranë më shumë se 1.100 vetë, kryesisht civilë, dhe ku u kryen një sërë aktesh mizore, nuk paraqesin justifikim për veprimet aktuale të Izraelit. Ata thanë, se të paktën disa nga forcat e armatosura izraelite në Gaza kanë kryer vepra që shkelin Konventën e OKB-së për gjenocidin dhe se këto akte nuk mund të shihen si reagim proporcional ndaj sulmit të 7 tetorit. "Asnjë sulm i armatosur ndaj një territori shtetëror, pavarësisht se sa i rëndë është...nuk mund të justifikojë shkeljet e konventës", ka thënë ministri afrikanojugor i Drejtësisë, Ronald Lamola.

Gjykata Ndërkombëtare në Hagë Fotografi: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Izraeli hedh poshtë akuzat

Ndër të tjera akuzuesit nga Afrika Jugore kanë thënë, se përmasat e bombardimeve të Izraelit janë të pashembullta dhe Rripi i Gazës është bërë praktikisht i pabanueshëm.

Seanca dëgjimore në Hagë është shoqëruar nga protesta. Para Gjykatës Ndërkombëtare në Hagë ishin mbledhur përkrahës të palestinezëve, por edhe përkrahës të Izraelit dolën po ashtu para gjykatës.

Izraeli i ka hedhur poshtë akuzat për gjenocid si të pabaza dhe ka akuzuar Pretorian se po bën "avokatin e djallit" për Hamasin. Organizata e Hamasit është kategorizuar nga SHBA, BE, Izraeli, Gjermania dhe vende të tjera si organizatë terroriste.

