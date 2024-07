Libani, Hisbollahu dhe frika nga një luftë

30/07/2024 30 Korrik 2024

Shumica e njerëzve në Liban janë kundër luftës me Izraelin. Vendimi për luftë ndërkaq do të merret prej Hisbollahut dhe qeverisë së Izraelit. Një luftë do ta prekte rëndë këtë vend.