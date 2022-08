Kundërshtarja e Trumpit Liz Cheney humbi zgjedhjet paraprake në Wyoming

Kritikja më e shquar brenda partisë republikane e ish-presidentit amerikan Donald Trump, Liz Cheney, nuk do të jetë më anëtare e Dhomës së Përfaqësuesve. Republikanja humbi zgjedhjet paraprake për kandidate në shtetin e saj të Wyoming nga kundërshtarja brenda partisë Harriet Hageman. Hageman do të jetë kandidate e republikanëve në zonën elektorale të Wyoming në zgjedhjet e Kongresit të nëntorit.

Kandidatja Harriet Hageman, e mbështetur nga ish-Presidenti Donald Trump, hyri në zgjedhjet paraprake me një avantazh të qartë. Në sondazhet e fundit, avokatja 59-vjeçare, e cila është kryesisht e panjohur jashtë Wyomingut, ishte 20 deri në 30 përqind përpara Cheney.

Liz Cheney është vajza e ish-zëvendëspresidentit amerikan Dick Cheney. 56-vjeçarja u zgjodh për herë të parë në Dhomën e Përfaqësuesve në vitin 2016. Trump e ka shpallur 56-vjeçaren armikun e tij kryesor. Ajo është nënkryetare e komisionit parlamentar që po merret me hetimin e sulmit në Kapitol në janar 2021 dhe thotë se ajo dëshiron të parandalojë me çdo kusht kthimin e Trumpit në Shtëpinë e Bardhë. Ish-presidenti, i cili ende konteston zgjedhjet e vitit 2020, e ka lënë të hapur mundësinë e rikandidimit në zgjedhjet presidenciale të 2024-ës.

Liz Cheney votoi për shkarkimin e Trumpit

Liz Cheney është mes 10 kongresmenëve republikanë që votuan për hapjen e një procesi të dytë për shkarkimin e Trumpit, pas sulmit në Kapitol. Megjithatë, shumica e domosdoshme për këtë proces nuk u arrit në Senat. Pas kësaj, Cheney është shkarkuar nga një post drejtues në grupin e saj parlamentar.

Për Cheney, Trump paraqet kërcënim për demokracinë. Shkaku për këtë qëndrim janë mohimet e Trumpit se ka humbur zgjedhjet presidenciale në nëntor 2020 nga demokrati Joe Biden dhe sulmi që ndodhi asokohe ndaj Kapitolit në Uashington. Mbështetësit e zemëruar të Trumpit hynë asokohe në ndërtesën e Kongresit dhe kërkonin që të konfirmohet se zgjdhjet janë manipuluar dhe se Trumpi është fitues në zgjedhje. Cheney është nënkryetare e një komisioni hetimor të Kongresit që po merret me këto ngjarje të paprecedentë në historinë e SHBA-së.

Më pas Trump ka mbështetur kundërkandidatët e kritikëve të tij brenda Partisë Republikane, me shpresë se pas fitores së tyre republikanët do të rimarrin shumicën në Kongres pas zgjedhjeve të nëntorit. Por përkundër humbjes në zgjedhjet paraprake partiake në Wyoming, Liz Cheney mbetet një politikane me influencë të madhe në këtë parti. Flitet madje se ajo mund të kandidojë për zgjedhjet paraprake si kandidate për postin e presidentit në zgjedhjet e ardhshme.

“Liz Cheney nuk po lufton për rizgjedhje në Dhomën e Përfaqësuesve, ajo po lufton për drejtimin e Partisë Republikane”, tha kohët e fundit strategu politik Terry Sullivan.

bc/kle/ehl (rtre, ape, dpa, afp)