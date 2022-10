Kufizime energjie elektrike për miliona ukrainas

Sulme të qëllimshme kundër rrjetit elektrik të Ukrainës

Me goditje masive me dronë dhe raketa kundër rrjetit elektrik të Ukrainës, Rusia po përpiqet të fundmi të godasë edhe popullsinë civile në Ukrainë. Moska po ndjek me këtë edhe një strategji kundër BE.