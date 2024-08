Kthim në krizën politike - Franca pas Lojërave Olimpike

Për periudhën e Lojërave Olimpike, Franca ishte si të thuash, një "zonë pa politikë": Lojërat Olimpike mbuluan gjithçka. Por a i dha kjo periudhë pak hapësirë presidentit Emmanuel Macron të marrë frymë? Po dhe jo, thotë politologu Benjamin Morel në radion France Info: "Ne kemi ende një bllokadë parlamentare, pavarësisht se si do jetë qeveria e ardhshme, nuk ka një shumicë të qartë në parlament për të mbështetur këtë qeveri. Javët e fundit ishin si "pauzë magjike” në të cilën kriza politike u injorua, shpjegoi Morel në intervistë. "Kjo ka hequr pak presion nga Emmanuel Macron në lidhje me emërimin e një kryeministri. Por Macron ka ende të njëjtat karta në dorë."

Oferta e aleancës së majtë është në fuqi

Aleanca e majtë tani po përpiqet të rrisë presionin ndaj presidentit: kandidatja e saj për postin e kryeministres, Lucie Castets, u ka dërguar një letër të gjithë deputetëve dhe senatorëve - me përjashtim të partisë së ekstremit të djathtë, Rassemblement National (RN), ku Marine Le Pen vazhdon të japë tonin. Politikanja 37-vjeçare shpjegon pesë prioritete politike: të tilla si heqja e reformës së pensioneve dhe drejtësia tatimore. Ky është një draft që krijon bazën e punës, por pa hequr pretendimin e aleancës së majtë për të drejtuar, thotë Danièle Obono, politikania e partisë të ekstremit të majtë LFI.

Kërkimi i vështirë për një kryeministër - kandidatja e majtë, Lucie Castets është gati Fotografi: Ludovic Marin/AFP/dpa/picture alliance

"Logjika e institucioneve kërkon që të emërohet kandidatja e aleancës së majtë. Ne kemi vetëm një mazhorancë shumë të ngushtë. Por për këtë kemi shkruar këtë letër, në të cilën kemi vendosur pesë prioritetet tona të mëdha", shpjegon Obono. Aleanca e majtë u bën thirrje forcave republikane të mbajnë qëndrim për këto pika. Qëllimi duhet të jetë të mendojmë së bashku se si duan të punojnë palët.

Krahu i presidentit nuk dëshiron bashkëpunim

Në përgjithësi, komunikimi politik aktualisht në Francë zhvillohet kryesisht përmes letrave - madje edhe me kryeministrin Gabriel Attal. Letra e tij mbi "Paktin e Veprimit për Francezët" rendit prioritetet politike të partisë presidenciale Ensemble pour la République, duke përfshirë: balancimin e financave publike, fuqinë blerëse si dhe sigurinë dhe shërbimet publike.

Krahu politik i presidentit nuk flet për bashkëpunim me populistët e majtë, ashtu si edhe populistët e djathtë të Marine Le Pen, RN. Vetë RN, Rassemblement National nga ana tjetër, e paraqet veten si një opozitë e përgjegjshme që është e përgatitur të votojë për projektet e partive të tjera, nëse ato i shërbejnë "interesit të përgjithshëm". Por RN bën të qartë: Ne nuk do të pranojmë një qeveri në të cilën ulen përfaqësues të LFI-së dhe të të Gjelbërve”. Programi i Aleancës së Majtë është një katastrofë e politikës ekonomike dhe të sigurisë. "Kjo duke pasur parasysh edhe vlerat tona." Nëse ka një qeveri të Castets, RN do të inicojë votën e mosbesimi.

Parlamenti i ri zgjedh si presidente, Xael Braun Pivet, 18 korrik 2024 Fotografi: Henri Szwarc/Xinhua/picture alliance

Koha po ikën për Macron

Politologu Morel beson se kërcënimi me votën e mosbesimit është problemi më i madh për formimin e një qeverie. Dhe nuk ka rrugëdalje për presidentin, thekson ai. "Ose Macron është duke vënë bast se aleanca e majtë do të shkërmoqet; se RN do të mbështesë në heshtje propozimin e tij të qeverisë, ose ai do të rrezikojë që qeveria e tij të rrëzohet. Më 23 gusht, Macron dëshiron të takohet me grupin parlamentar dhe liderët e partive për bisedime. Ende është e paqartë, se kur do të emërojë një shef të qeverisë. Por koha po ikën; nga mesi i shtatorit do duhej të miratohej projektbuxheti për vitin e ardhshëm nga Këshilli i Shtetit ashtu edhe nga Këshilli i Lartë për Financat Publike. Ai duhet të dorëzohet në Parlament deri në fillim të tetorit.

