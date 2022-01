Kryetarja e Bundestagut kundër vendimit të shpejtë për vaksinimin e detyrueshëm

Gjermani: Vaksinimi me detyrim - Rrezik radikalizimi?

Për një kohë të gjatë thuhej, se nuk do të kishte vaksinim me detyrim, po kjo nuk është më tabu me zhvillimin aktual të pandemisë. Ka shumë shqetësim për pasojat sociale të një vendimi të tillë. Protesta në fundjavë.