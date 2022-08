Koreja e Veriut refuzon ndihmën për çarmatimin të ofruar nga Jugu

Motra e liderit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, hodhi poshtë ofertën e Koresë së Jugut për përfitime ekonomike në këmbim të masave të çarmatimit bërthamor, duke e quajtur atë "kulmi i absurditetit".

Të premten, Kim Yo Jong vuri në pikëpyetje sinqeritetin e përpjekjeve të Jugut për të përmirësuar marrëdhëniet dypalëshe, ndërsa denoncoi stërvitjet ushtarake të Seulit me Shtetet e Bashkuara dhe dështimin e Seulit për të parandaluar militantët të dërgonin fletëvolante proteste, propagandë kundër Phenianit dhe objekte të tjera mbi kufirin e tyre.

Cili është qëllimi i Seulit?

Në maj të këtij viti, presidenti i Koresë së Jugut, Yoon Suk-yeol tha se Seuli ishte "i gatshëm të punojë me komunitetin ndërkombëtar për të paraqitur një plan të guximshëm që do të forcojë ndjeshëm ekonominë e Koresë së Veriut dhe do të përmirësojë cilësinë e jetës së popullsisë së saj".

Në ditën e 100-të të mandatit të tij të mërkurën, Yoon-i përsëri theksoi gatishmërinë e tij për të ofruar ndihmë graduale ekonomike për Phenianin, nëse ai i jep fund zhvillimit të armëve bërthamore dhe fillon çarmatimin bërthamor.

"Kur mendon se plani për të shkëmbyer "bashkëpunimin ekonomik" me nderin tonë, armët (tona) bërthamore, është ëndrra, shpresa dhe plani i madh i Yoon-it, e kupton se ai është vërtet i thjeshtë dhe ende fëminor", tha Yo Jong në një deklaratë të publikuar nga Agjencia Qendrore e Lajmeve të Koresë.

"Ndërsa ai mund të jetë duke trokitur në derë me një plan madhështor, pasi ‘plani i tij i guximshëm' nuk po funksionon, ne e bëjmë të qartë se nuk do të ulemi ballë për ballë me të,” shtoi ajo.

Komentet e Kim Yo Jong-it erdhën disa ditë pasi Pheniani kërcënoi se do të "fshinte" nga dheu autoritetet e Seulit për një shpërthim të fundit të COVID-19.

Pheniani është përpjekur të fajësojë për shpërthimin një akt të rrallë proteste në Jug, por një akt që shpesh bëhet objekt ankesash: balonat që bartin mesazhe propagandistike të lëshuara drejt veriut nga aktivistët. Pheniani është përpjekur të pretendojë se rastet e COVID-it janë transmetuar nga këto balona, ​​jo nga vektori më i mundshëm dhe efikas i transmetimit, njerëzit.

Vërejtjet vijnë pasi zyrtarë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Koreja e Jugut vazhdojnë të paralajmërojnë se Koreja e Veriut po përgatitet të kryejë atë që mund të jetë testi i saj i shtatë bërthamor.

