Kongresi i AfD në Essen: ballafaqimi me kryetarët e partisë?

Alternativa për Gjermani (AfD) ishte fituesja e madhe në zgjedhjet e fundit evropiane: partia shtoi dukshëm votat dhe u bë forca e dytë politike në Gjermani pas Unionit CDU/CSU. Por kjo parti u trondit së fundi nga afera dhe skandale të shumta që përfshijnë politikanë të lartë të AfD-së. Dhe për këto afera shumë anëtarë të AfDfajësojnë udhëheqjen e partisë së tyre.

Dy kryetarët Alice Weidel dhe Tino Chrupalla janë kritikuar – edhe publikisht. Në kongresin e AfD në Essen këtë fundjavë, ata sërish duan të mbeten në postin e bashkëkryetarëve. Por ka pengesa për kandidaturën e tye.

Skandalet rreth politikanit të AfD Maximilian Krah

Tino Chrupalla dhe Weidel festojnë bashkë Fotografi: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Para së gjithash, skandalet me kandidatin kryesor të AfD-së për zgjedhjet europiane, Maximilian Krah, po shkaktojnë trazira brenda partisë. Emri i Krah shfaqet në lidhje me aferën e pagesave të paligjshme të parave ruse ndaj politikanëve evropianë. Përveç kësaj, një nga punonjësit e tij u arrestua dhe u dyshua për spiunazh për Kinën. Dhe në një intervistë për një gazetë italiane, Krah relativizoi krimet e SS nën Adolf Hitlerin.

Kjo është arsyeja pse lidershipi i partisë rreth Weidel dhe Chrupalla e ndaloi atë të performonte pak para zgjedhjeve evropiane. Pas zgjedhjes së tij nga delegacioni i përbashkët i AfD-së në Parlamentin e BE-së, ai u përjashtua nga vetë kolegët e tij të partisë.

Megjithatë, duke qenë se Krah është një politikan me lidhje të mira, ka rezistencë të fortë ndaj këtyre vendimeve brenda partisë. Figura të shumta të njohura të AfD-së akuzojnë lidershipin e partisë për drejtim të dobët dhe kritikojnë se me Krah po ndëshkojnë një aktivist të suksesshëm parazgjedhor që fitoi kryesisht votat e të rinjve për partinë.

Fundi i lidershipit të dyfishtë?

Pakënaqësia e bazës mund të shprehet në kongresin e AfD-së. Tino Chrupalla është veçanërisht në qendër të kritikave. Një propozim i drejtohet drejtpërdrejt dyshes në krye të partisë - një numër politikanësh me ndikim të AfD-së bëjnë thirrje për t'i dhënë fund lidershipit të dyfishtë. Në vend të kësaj, në të ardhmen duhet të jetë vetëm një person në krye të partisë. Më pas kryetari do të mbështetej nga sekretari i përgjithshëm. Ky është një model i zakonshëm edhe në parti të tjera. Kërkesa synon kryesisht t'i japë fund udhëheqjes së partisë nga Tino Chrupalle, thonë vëzhgues të shumtë të AfD.

Tino Chrupalla Fotografi: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Megjithatë, eksperti politik Benjamin Höhne nga Universiteti Teknik i Chemnitz nuk e sheh ende fundin e lidershipit të dyfishtë: "Partia nuk është ende në fazën ku do të vendoste një person në krye, të cilit do t'i nënshtroheshin të gjithë anëtarët." shpjegon Höhne në një intervistë për DW. Sepse, siç thotë ai, krahu i partisë rreth ekstremistit të djathtë Björn Höcke dominon AfD-në. Por në krah të tyre ka edhe anëtarë nacional-konservatorë dhe nacional-liberalë. "Mungon gjithashtu një figurë udhëheqëse," thotë ai.

Weidel dhe Chrupalla po konkurrojnë sërish

Para fillimit të kongresit të partisë, Chrupalla paraqitet i qetë dhe dëshiron të kandidojë sërish për kryesinë e partisë me Alice Weidel: "Me Alice Weidel është krijuar një marrëdhënie besimi që nuk e kam përjetuar kurrë më parë në politikë. Ne pranojmë dallimet tona dhe pikërisht kjo është arsyeja pse ne jemi një dyshe e suksesshme”, tha ai për gazetën Die WELT pak para fillimit të kongresit. Në diskutimin se si të sillet me kandidatin kryesor të AfD-së, Maximilian Krah, ai duket i relaksuar: "Unë nuk mendoj se do të ketë kaq shumë emocione."

Udhëheqja e dyfishtë nuk është veçanërisht e popullarizuar në AfD dhe është vënë në dyshim vazhdimisht gjatë viteve. Mes atyre që e kontestojnë këtë zgjidhje është edhe deputeti i Bundestagut dhe anëtari i bordit të partisë, Stephan Brandner. "Gjithmonë duhen kërkuar zgjidhjet më të mira, duke përfshirë edhe ato në strukturën e partisë. Për mendimin tim, këtu është edhe ndryshimi i lidershipit të dyfishtë në perspektivë”, shpjegon Brandner në një intervistë për DW. Në të njëjtën kohë, Brandner është kundër ndryshimit afatshkurtër: "Bordi aktual ekzekutiv federal ka bashkëpunuar profesionalisht dhe me sukses, kështu që nuk ka nevojë të ndryshohet shumë: udhëheqja e dyfishtë gjithashtu ka funksionuar mirë".

Konflikte të hapura të mundshme në kongresin e Essen

Björn Höcke Fotografi: endrik Schmidt/dpa/picture alliance

Megjithatë, mosmarrëveshjet në kongres nuk mund të përjashtohen, thotë politologu Benjamin Höhne: "Partia ka një shkallë të lartë të demokracisë së brendshme. Kjo është arsyeja pse konfliktet e hapura janë më të mundshme." Për sa i përket përmbajtjes, ai ende llogarit me një kurs radikal të djathtë: "AfD do të mbajë një nivel të lartë radikalizmi, sepse deri tani ka qenë e suksesshme me të në zgjedhje. Me sinjalet e saj për të djathtën ekstreme, do të ketë sukses duke i lidhur pothuajse plotësisht kampet e krahut të djathtë me vetveten, veçanërisht në Gjermaninë Lindore”, thotë ai.

Prandaj, partia pranon me qetësi një tjetër proces penal kundër kryetarit të AfD në Thuringji Björn Höcke. Ai u akuzua përsëri për përdorimin e sloganeve të epokës naziste në një tubim gjatë fushatës zgjedhore.

Në procedurën e mëparshme ai ishte dënuar me gjobë prej 13 mijë eurosh – por aktgjykimi ende nuk është përfundimtar. Nëse dënohet sërish, ai mund të përballet me burg.

Një aleancë e gjerë e përbërë nga përfaqësues të kishave, sindikatave dhe shoqatave ka njoftuar kundërshtimin e saj ndaj kongresit të partisë AfD, që Enti gjerman për Mbrojtjen e Kushtetutës e sheh si një rast të dyshuar të ekstremizmit të krahut të djathtë. Kjo aleancë paralajmëron se kjo parti është një kërcënim racist, antisemit dhe antidemokratik për Gjermaninë.