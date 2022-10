Komenti i të ftuarit: Diversifikimi si çelës për sigurinë e energjisë

Qeveria federale ka pasur disa javë të trazuara. Gazsjellësi Nordstream, i cili dikur duhej të mbahej në jetë artificialisht, tani është zyrtarisht një kufomë në ujë. Në dëshirën e qeverisë federale për të kontrolluar sigurinë e furnizimit të vendit, furnizuesi kryesor gjerman i gazit, Uniper, është shtetëzuar. Së fundi, udhëtimet e fundit të Ministrit të Ekonomisë Habeck, dhe tani vetë të kancelarit, kanë rezultuar në një marrëveshje të re me Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) për furnizimin me gaz natyror të lëngshëm (LNG). Kjo marrëveshje e fundit, në një seri marrëveshjesh, nuk mund të kishte ardhur në një kohë më të përshtatshme, por ndërkohë që qeveria ka vepruar shpejt, ajo ende duhet të rrisë ritmin nëse dëshiron të qëndrojë përpara ngjarjeve.

Mangësi shumëvjeçare

Gjermania u përball me një krizë energjetike të paprecedentë. Askush nuk mund ta parashikonte shpejtësinë marramendëse të ngjarjeve në vitin 2022. Megjithatë, nuk duhet të harrojmë se nëse sot jemi dëshmitarë të një ndryshimi të tillë përmasash, kjo është për shkak se ne po përpiqemi ta kapim këtë që kemi lënë pas dore prej kohësh.

Në retrospektivë, mund të duket absurde që Gjermania për një kohë të gjatë varej pothuajse ekskluzivisht nga një furnizues i vetëm gazi. Çdo ekspert i klimës do t'ju tregojë se e ardhmja e furnizimit me energji qëndron në një gamë të gjerë lëndësh djegëse dhe se një përzierje është e nevojshme. Lëndë djegëse të ndryshme përshtaten me industri të ndryshme: Hidrogjeni për industrinë e rëndë, energjia elektrike e ripërtëritshme për sektorin e shërbimeve, etj. Prandaj është e çuditshme që politika gjermane e energjisë nuk e ka marrë parasysh nevojën për diversifikim pasi zhvillimit të këtyre teknologjive dhe lëndëve djegëse.

Ish-ambasadori gjerman në Londër Thomas Matussek

Tani realiteti është i qartë: ne duhet të eksplorojmë të gjitha rrugët e mundshme të furnizimit me energji dhe Gjermania duhet të zëvendësojë një furnizues të madh me një mori alternativash. Për më tepër, qeveria federale duhet t'i qëndrojë besnike angazhimit të saj për të arritur objektivin e ardhshëm të emetimeve neto zero.

Diversifikim në vend të varësisë

Në këtë kontekst, kalimi i qeverisë në tregjet e LNG-së, si shumica e vendeve evropiane, është një çështje delikate. Gazi i lëngshëm është më i pastër se nafta dhe qymyri; është një zgjidhje e kushtueshme, por në fund të fundit praktike për problemet afatshkurta të furnizimit të Gjermanisë dhe do të sigurojë një furnizim më të sigurt dhe të larmishëm me gaz për Gjermaninë në vitet në vijim. Pas marrëveshjes së re me Emiratet e Bashkuara Arabe, një furnizues gjithnjë e më i rëndësishëm energjie për tregun evropian, kompania shtetërore Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) do të furnizojë një dërgesë të parë prej 137.000 metra kub LNG për grupin energjetik gjerman RWE deri në fund të vitit. kete vit. Kjo vjen pas kontratave po aq të rëndësishme të siguruara këtë vit me Australinë, Katarin dhe Shtetet e Bashkuara.

Kancelari Scholz dhe presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe Mohamed bin Zayed Al-Nahyan

Këto marrëveshje përfaqësojnë qartë një hap të rëndësishëm në drejtimin e duhur për diversifikimin e Gjermanisë në fushën e furnizimit me energji, jo vetëm sepse ato pasqyrojnë partneritetet tashmë ekzistuese të Gjermanisë për furnizimin me energji të ripërtëritshme, me të cilat ndiqet një qasje e furnizimit aktual me gaz dhe furnizimit me energji të ripërtëritshme në të ardhmen e afërt. Në fillim të këtij viti, u lidh një marrëveshje me Australinë për të përshpejtuar furnizimin me hidrogjen, e ndjekur nga një marrëveshje për LNG e përfunduar në shtator midis Uniper-it dhe grupit energjetik australian Woodside. Arritja e një ekuilibri midis furnizimit me gaz natyror të lëngshëm dhe furnizimit afatgjatë me energji të ripërtëritshme është një qasje e arsyeshme, pasi të dyja përfundimisht e plotësojnë njëra-tjetrën – duke ndihmuar në ndërtimin e një sistemi furnizimi me energji të diversifikuar.

Së fundi, Gjermania po hyn në marrëdhënie me një sërë partnerësh për të krijuar një furnizim të larmishëm me hidrokarbure sot dhe me energji të ripërtëritshme në të ardhmen e afërt. Nuk duhej të vinte kriza, për ta arritur këtë pikë, por të paktën evolucioni po ecën. Këto janë kohë të turbullta për Gjermaninë, por masat e marra nga qeveria janë të duhurat. Një furnizim i larmishëm nga partnerë më të vegjël, por të besueshëm, të aftë për të garantuar sigurinë tonë energjetike tani pa kompromentuar objektivat tona klimatike – kjo do të kishte qenë një ëndërr e largët një vit më parë, por sot po bëhet gradualisht realitet. Çfarë ndryshimi mund të bëjë një krizë.

Thomas Matussek është ish-diplomat; ai ka qenë ambasador gjerman në Britaninë e Madhe, shërbeu në Kombet e Bashkuara dhe në Indi dhe ishte shef i shtabit të dy ministrave të jashtëm gjermanë.