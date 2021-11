Koalicioni i ri gjerman dhe politika ndaj Shqipërisë, Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor

Opinion: Legalizimi i kanabisit duhej bërë me kohë

Së shpejti në Gjermani do të jetë legal përdorimi i kanabisit. Me këtë qeveria e re do të hedhë një hap të madh – larg ideologjisë së dëmshme, drejt realitetit shoqëror, mendon Matthias von Hein.