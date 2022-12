Kina përfshihet nga vala e Koronës

Pas lehtësimit të strategjisë strikte "zero covid” në Kinë, shumë spitale po përballen me një fluks të infektuarish. Në metropolet si Pekini, Guangzhou apo Shijiazhuang, spitalet kanë pësuar tronditjen e parë prej një vale gjigande infeksionesh dhe mungese të personelit shëndetësor, shkruan revista e njohur ekonomike "Caixin”. Klinikat janë të mbipopulluara. Shpesh ka radhë. Pacientët infektojnë mjekët dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor. Revista flet për "kaos Covidi”.

Kina çaktivizon aplikacionin e qeverisë për Koronan

Në një ndryshim radikal të mërkurën e kaluar, qeveria i dha fund strategjisë së saj rigoroze "zero Covid". Bllokimet kanë përfunduar, detyrimi i rreptë për të testuar, karantinimi i detyruar ose izolimi i njerëzve në kontakt është lehtësuar. Aplikacioni kryesor i gjurmimit, "Karta e Itinerareve të Komunikimeve", do të nxirret nga rrjeti të martën, sipas të dhënave të autoriteteve në shërbimin online WeChat.

Guangzhou - Barrikada të hequra

Megjithatë, ka pasur të dhëna edhe më parë shenjat se numri i të infektuarve po rritej dhe se testimi dhe monitorimi i infeksioneve nuk mund të vazhdonin për një kohë të gjatë.

Shumë farmaci nuk kanë rezerva me ilaçe për ftohje ose ethe dhe teste të shpejta. Shumë dyqane dhe restorante janë mbyllur. Njerëzit nuk guxojnë të dalin nga frika e infeksioneve. Rrugët e kryeqytetit Pekin duken bosh.

Raporte mjekësore me numër të madh

Pas paralajmërimeve të vazhdueshme për variantin Omikron gjatë disa muajve të fundit, media shtetërore kohët e fundit e minimizoi rrezikshmërinë e virusit dhe e krahasoi infeksionin me një grip normal. Sipas gazetës Global Times, të lidhur me partinë, epidemiologët kryesorë thanë se vala e infeksionit do të arrinte kulmin brenda një muaji. Meqenëse nuk ka më teste apo raporte, numri zyrtar i rasteve ka kohë që ka pushuar së pasqyruari atë që po ndodh. Raportet mjekësore në firma janë rritur shumë në numër.

Kina mund të ishte hapur në mënyrë të rregullt pranverën ose verën e kaluar, gradualisht, me komunikim të qartë. Por liderët e shtetit dhe partisë i humbën këto mundësi, duke u ndjerë shumë të sigurt për politikën e tyre. Në vend të kësaj, janë investuar shuma të mëdha në kampe karantine dhe testime masive.

Xi Jinping

Sot ka ndodhur ajo që ekspertët ndërkombëtarë kanë paralajmëruar prej kohësh: befas shpallet kontaminimi. Njerëzit ndodhen vetëm brenda natës - dhe kjo ndodh në dimër, kur virusi përhapet edhe më lehtë.

Qindra mijëra njerëz mund të vdesin

Sigurisht, tani situata është ndryshe: po, variantet kanë evolucion më të butë se në fillim të pandemisë. Ne dimë shumë më tepër, dhe ka vaksina. Por Korona mbetet e rrezikshme, madje vdekjeprurëse për shumë njerëz.

Kjo ndoshta do të jetë vala më e madhe e Koronës që një vend ka parë ndonjëherë. Ekziston frika se do të vdesin qindra mijëra njerëz. Disa ekspertë madje vlerësojnë se do të ketë deri në dy milionë vdekje. Bota ndoshta nuk do ta mësojë kurrë shifrën e saktë. Por imazhet e njësive të mbipopulluara të kujdesit intensiv do të jenë të vështira për t'u fshehur, madje edhe nga censura. Përpara se situata në Kinë të përmirësohet, fillimisht mund të bëhet shumë më e keqe. Shumë nga këto zhvillime mund të ishin shmangur.

aud (dpa, afp, tgsch)