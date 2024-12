Kancelari Scholz pa pritur në Kiev

Kancelari Scholz ka udhëtuar në kryeqytetin ukrainas, Kiev. Me të mbërritur, ai paralajmëroi dërgesa të reja armësh me vlerë rreth 650 milionë euro.

Kancelari gjerman Olaf Scholz ka udhëtuar në Ukrainë për herë të dytë që nga fillimi i luftës. Ai mbërriti në kryeqytetin Kiev, në mëngjes, me një tren të natës.

Pas mbërritjes, Scholzi deklaroi: "Për më shumë se 1000 ditë, Ukraina është mbrojtur heroikisht kundër luftës së pamëshirshme të agresionit rus". Me vizitën e tij, kancelari gjerman dëshiron të shprehë solidaritetin e tij dhe të bëjë të qartë se Gjermania do të mbetet "mbrojtësi më i fortë i Ukrainës në Evropë".

Takimi i planifikuar me Zelenskin

Në Kiev, Scholz njoftoi gjithashtu "më shumë pajisje për mbrojtjen me vlerë 650 milionë euro, që do të dorëzohen në dhjetor". Sipas të dhënave nga qeveria gjermane, që nga pushtimi rus i 24 shkurtit 2022, Ukrainës i janë dorëzuar ose premtuar armë dhe pajisje ushtarake me vlerë rreth 28 miliardë euro. Ndihma e shpallur tani përfshihet në këtë shifër.

Kancelari Scholz dhe Presidenti Zelenski, Kiev Fotografi: Gleb Garanich/REUTERS

Scholz u takua edhe me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenski. Bisedimet pritet sipas planit të fokusohen në situatën në front, por edhe në iniciativat e mundshme diplomatike që mund të vijnë nga administrata e ardhshme amerikane e Donald Trumpit, për t'i dhënë fund luftës. Scholz e ka diskutuar këtë çështje me Zelenskin dhe me presidentin amerikan Joe Biden, por edhe me Donald Trumpin, në disa raste muajt e fundit.

Zelenski kishte shprehur së fundmi zemërim, që Scholz foli me telefon me presidentin rus Vladimir Putin në mes të nëntorit. Scholz kishte hapur kështu "kutinë e Pandorës", tha më vonë presidenti ukrainas.

Asnjë paralajmërim për arsye sigurie

Vizita nuk ishte paralajmëruar paraprakisht për arsye sigurie. Kievi është sulmuar vazhdimisht nga dronët rusë.

Scholz udhëtoi për herë të fundit në Ukrainë në qershor 2022, së bashku me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin e atëhershëm italian Mario Draghi. Të tre i hapën rrugën Ukrainës për t'u bërë kandidate për anëtarësim në BE.

Megjithatë, Ukraina nuk është kandidate për t'u anëtarësuar në NATO, pavarësisht dëshirës së shprehur të vendit. Fundjavën e kaluar, Presidenti Selensky këmbënguli përsëri: "Ftesa në NATO është e nevojshme për mbijetesën tonë". Supozohet se Zelensky do ta ngrejë këtë çështje në takimin e tij me Scholz.

Vendet në krahun lindor të NATO-s në veçanti, si Polonia dhe shtetet baltike, kërkuan që Ukraina të ftohej në samitin e NATO-s në Vilnius vitin e kaluar, ndërsa Gjermania dhe SHBA nuk ishin ende të gatshme të shkonin kaq larg.

Kancelari Scholz dhe Presidenti Zelenski para droneve, Kiev Fotografi: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Vizitë në mes të fushatës elektorale

Politika e Ukrainës është gjithashtu një problem në fushatën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në fund të shkurtit. CDU/CSU, SPD, të Gjelbrit dhe FDP janë të bashkuar në mbështetjen e tyre të vazhdueshme ushtarake për Ukrainën, diçka që AfD dhe BSW e refuzojnë veçanërisht.

Ka edhe një ftesë nga Zelenski për liderin e opozitësFriedrich Merz, tha korrespondenti i ARD Kiev, Vassili Golod.

Opinionet e ndryshme për ndihmat

Gjatë fushatës zgjedhore, Scholz theksoi strategjinë e tij të dyfishtë në politikën ndaj Ukrainës: nga njëra anë, ai e siguroi Ukrainën për më shumë dërgesa armësh për fushatën e mbrojtjes kundër Rusisë. Nga ana tjetër, ai dëshiron të parandalojë që Gjermania dhe NATO të futen në luftë.

Të shtunën, Scholz kritikoi kandidatin për kancelar të CDU/CSU, Friedrich Merz për deklaratën e tij se do t'i dorëzonte Ukrainës raketa me rreze të gjatë veprimi "Taurus", nëse do të bëhej kancelar. Merzi, nga ana tjetër, akuzoi Scholz-in dhe SPD-në për nxitjen e qëllimshme të frikës nga lufta në debatin për Ukrainën.

aud (tgs, dw)