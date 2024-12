Kallas: Të ulim realisht tensionet ekzistuese Kosovë- Serbi

Kryediplomatja e re e BE-së, Kaja Kallas diskuton me liderët e Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrë. Ishte takimi i parë i Kallas me Kurtin dhe Vuçiqin.

Kryediplomatja e re e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas tha, se rruga e vetme për anëtarësim të Kosovës dhe Serbisë në BE është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve në bazë të marrëveshjes së Ohrit. Kallas që pasoi në këtë post spanjollin Josep Borrell zhvilloi në Bruksel takime të ndara me krerët e Kosovës dhe Serbisë, ku u fol edhe për sulmin e një viti më parë në Banjska të veriut të Kosovës dhe shpërthimin e pesë ditëve më parë në kanalin e Ibër-Lepencit në Zubin Potok.

Kryediplomatja e BE, Kaja Kallas Fotografi: Gaetan Claessens/European Union

Takimi i Kallas me Kurti dhe Vuçiqin nuk ishte në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dialog ky që tash e disa vite ndërmjetësohet nga BE-ja. "I takova presidentin Vuçiq dhe kryeministrin Kurti. E vetmja rrugë drejt anëtarësimit në BE është përmes normalizimit të raporteve mes tyre, në bazë të Marrëveshjes së Ohrit. Mirëprita gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar pas sulmit të fundit terrorist. Autorët duhet të përballen me drejtësinë”, shkroi Kallas, duke ju referuar shpërthimit të fundit në kanalin Ibër Lepec në veri të Kosovës. Sipas shefes së re të diplomacisë evropiane, ajo do të punojë për rajonin e Ballkanit Perëndimor, siç tha, "në mënyrë që të mund të ecim përpara në një rrugë me procesin e zgjerimit.

"Është në dobi të BE-së dhe këtyre vendeve. Dhe rruga tjetër është të përpiqemi të ulim realisht tensionet ekzistuese, në mënyrë që të mund të ecim përpara në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ku edhe unë jam e gatshme të investoj kohën time”, shkroi Kallas.

Takimi Kallas-Vuçiq Fotografi: EU press office

Vuçiq: Patëm bisedë të hapur e të vështirë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, nga ana e tij tha se ka pasur një "bisedë të hapur dhe të vështirë” me kryediplomaten e re evropiane. "Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe të sigurisë foli për domosdoshmërinë e dialogut me Prishtinën, zgjidhjen e rastit Banjska dhe vendosjen e sanksioneve ndaj Federatës Ruse. Unë i jam përgjigjur në përputhje me politikën dhe interesat e Serbisë”, shkroi Presidenti Vuçiq.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ndërkaq, tha se me Kaja Kallas ka folur për çështjen e integrimit evropian të Kosovës dhe për raportet me Serbinë fqinje, duke kërkuar nga strukturat e reja të Komisionit Evropian që të insistojnë në zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe nënshkrimin e saj nga ana e Serbisë. Kurti tha se e ka njoftuar zonjën Kallas për hetimet lidhur me sulmin në Zubin Potok dhe e ka përsëritur kërkesën drejtuar Serbisë për dorëzimin e Millan Radoiçiqit, tek autoritet kosovare. Millan Radojçiq me grupin e tij është përgjegjës për sulmin e armatosur të 24 shtatorit të vitit të shkuar në Banjskë të Zveçanit ku u vra një rreshter i policisë së Kosovës.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti Fotografi: Armend Nimani/AFP

Marrëveshja e Ohrit ende në pritje

Marrëveshja e Ohrit që përmban 11 nene për të cilin Kurti insiston që të nënshkruhet nga Serbia, mes të tjerave parasheh një nivel të vetëmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore Kosovë-Serbi, që Serbia të mos bllokojë anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, dhe kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që t'i zbatojnëtë gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut ndërmjet dy vendeve.

Udhëheqësit e të dyja vendeve të Kosovës dhe Serbisë së bashku edhe me udhëheqësit e vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor takuan edhe presidentin e ri të Këshillit Evropian, Antonio Kosta. Ky i fundit darkoi së bashku me të gjithë udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor, para takimit të nivelit të lartë ndërmjet BE-së dhe Ballkanit Perëndimor, që pritet të mbahet 18 dhjetor në Bruksel.