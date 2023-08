Këln: Panairi Gamescom sivjet më i madh e më ndërkombëtar

Gamescom, panairi më i madh tregtar i videolojërave në botë, ka hapur dyert (23. 08 – 27.08.2023) në Këln. Më shumë se 1220 ekspozues nga 63 vende shfaqin produktet e tyre të reja gjatë pesë ditëve. Qindra mijëra lojtarë do të bashkohen me durim në radhët e gjata për të shpenzuar 15 minuta kohë duke provuar lojërat e planifikuara për t'u prezantuar në muajt e ardhshëm. Ka dinamikë e gjallëri në sallat e mbushura me njerëz të ekspozitës së Këlnit, ku bashkohet industria ndërkombëtare e lojërave.

"Këtë vit më shumë se kurrë, Gamescom është një reflektim i kulturës globale të lojërave: dinamike, ndërkombëtare, krijuese, e larmishme dhe e madhe," krenohet Felix Falk në një deklaratë për shtyp. Ai është drejtori menaxhues i Shoqatës Gjermane të Industrisë së Lojërave, e cila bashkëorganizon panairin.

Por nuk ishte një përfundim i paramenduar që Gamescom do të zhvillohej këtë vit. E3 (Electronic Entertainment Expo) në Los Anxhelos, prej dekadash panairi më i rëndësishëm tregtar për videolojërat, nuk është rikthyer pas anulimeve të detyruara nga pandemia COVID-19.

Kjo pjesërisht sepse, gjatë pandemisë, shumë kompani lojërash eksperimentuan me prezantimin e titujve të tyre të rinj përmes transmetimeve të drejtpërdrejta. Ndërkohë, formatet e transmetimit si Nintendo Direct, State of Play, Xbox Games Showcase, State of Unreal ose Ubisoft Forward kanë zënë vend të mirë në treg. Kështu që zhvilluesit dhe botuesit nuk varen më nga ngjarjet personale për të qendruar në vëmendje. Duke bashkëpunuar me transmetuesit, ata mund të arrijnë drejtpërdrejt audiencën e tyre të synuar, dhe me një shpenzim dukshëm më të ulët sesa kur udhëtojnë nëpër botë në panaire tregtare me një mori njerëzish dhe versione demo të krijuara me qëllim. Ndoshta nuk është çudi që emra të mëdhenj si Sony Interactive Entertainment (prodhuesit e Playstation), Electronic Arts ("EA Sports FC 24"), Epic Games ("Fortnite"), Take Two ("Grand Theft Auto") ose Activision Blizzard (" Call of Duty") kanë zgjedhur të anashkalojnë Gamescom të këtij viti.

Imazh nga paniri Gamescome 2023 në Këln Fotografi: Hendra Pasuhuk/DW

Vendi partner Brazili i përfaqësuar nga afro 60 studio

Për herë të parë ndonjëherë, një vend i Amerikës së Jugut është vendi zyrtar partner i Gamescom. Industria e lojërave në Brazil është rritur ndjeshëm vitet e fundit dhe është përqendruar kryesisht në tregun e lojërave kompjuterike dhe celulare. Më shumë se 1000 studio lojërash janë të vendosura tani në Brazil, në ndryshim nga 133 kompanitë në vitin 2014. Rreth 13,200 njerëz janë të punësuar në këtë sektor në Brazil dhe po prodhojnë gjithnjë e më shumë për tregun ndërkombëtar, i cili bëhet i përballueshëm nga kanalet e shpërndarjes dixhitale.

Sipas "Brazil: Game Industry Report 2022", më pak se gjysma e studiove në vend marrin mbështetje shtetërore. Shumë lojëra financohen nga vetë themeluesit, me ndihmën e miqve dhe familjes së tyre dhe investitorëve individualë. Rezultati është se, deri më tani, asnjë nga lojërat vërtet të mëdha nuk ka ardhur nga vendi i pestë më i madh në botë. Zhvillimi i të ashtuquajturave lojëra AAA, filmat e suksesshëm të botës së lojërave, si "Elden Ring" ose "Hogwarts Legacy", mund të kushtojë të paktën 100 milionë dollarë (91 milionë euro).

Por studiot braziliane nuk e kanë këtë lloj buxheti. Pra, vendi prodhon kryesisht lojëra indie, të paraqitura në grafikë piksel ose një stil komik. Delegacioni brazilian në Gamescom përbëhet nga pothuajse 60 studio, të cilat po sjellin tituj nga zhanre të ndryshme, duke përfshirë lojëra horror, lojëra me ritëm, lojëra me role, kërcime dhe vrapime 2D dhe lojën e lezetshme komode "Gaucho and the Grassland". "Një lojë simuluese ferme.

Kjo ka të ngjarë të tërheqë lojtarët në Gjermani, ku lojërat simuluese kanë një bazë të dedikuar fansash. Loja e quajtur "Farming Simulator" është sërish e pranishme në Gamescom me një stendë të gjerë ekspozite. Ekspozuesit kryesorë si Bandai Namco Entertainment ("Armored Core 6: Fires of Rubicon", "Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections"), Microsoft ("Cyberpunk 2077: Phantom Liberty", "Forza Motorsport", "Immortals of Aveum" "Payday 3", "S.T.A.L.K.E.R. 2", "Starfield") dhe Nintendo ("Prince of Persia: The Lost Crown") janë ndër ato që ofrojnë një pamje paraprake të publikimeve të tyre të ardhshme.

Gamescom, 2022 Fotografi: Revierfoto/dpa/picture alliance

Lojërat indie ofrojnë surpriza

Lojërat indie zhvillohen nga studio më të vogla që punojnë në mënyrë të pavarur nga kompanitë e mëdha. Mund t'ia vlejë të vizitoni stendën Indie Arena, ku vizitorët mund të provojnë lojëra ndërkombëtare indie dhe të bisedojnë drejtpërdrejt me zhvilluesit. Humori është miqësor dhe lojtarët shpesh habiten nga krijimtaria e studiove më të vogla.

Zona Retro në Gamescom u ofron lojtarëve një shans për t'u zhytur thellë në historinë e videolojërave dhe për të luajtur tituj të vjetër si "Pacman". Cosplayers kanë një fshat të veçantë vetëm për ta, dhe organizatorët kanë paralajmëruar edhe një turne e-sports.

Tradicionalisht në vigjilje të Gamescom, zhvillohet Opening Night Live (ONL), e organizuar nga gazetari kanadez i videolojërave dhe themeluesi i Game Awards, Geoff Keighley, dhe shfaq trailera dhe zbulime të lojës, si dhe biseda me zhvilluesit.

Zëvendës-kancelari Robert Habeck në Gamescom

Ishte Zëvendëskancelari gjerman dhe ministri i Ekonomisë, Robert Habeck hapi zyrtarisht të mërkurën (23.08.2023) zyrtarisht Gamescom. Ministria e tij është përgjegjëse për financimin shtetëror të lojërave dixhitale dhe gjithashtu organizon Çmimin Gjerman të Lojërave Kompjuterike. Promovimi i lojërave kompjuterike është një çështje e madhe në Gjermani, sepse industria e lojërave këtu mbetet prapa SHBA-së, Kanadasë dhe Francës. Nuk është rastësi që Gjermania nuk prodhon lojëra AAA. Financimi federal prej 50 milionë euro (55 milionë dollarë) në vit ka qenë i disponueshëm që nga viti 2020, por kjo nuk mjafton. Aktualisht, nuk ka fonde të mëtejshme federale për industrinë. Kostot e larta të punës, një barrë e lartë tatimore dhe mungesa e zhvilluesve të lojërave, pak më pak se 12,000 njerëz punojnë në industrinë e lojërave në Gjermani, e bëjnë të vështirë për studiot që të vazhdojnë me konkurrencën globale.

Por Gamescom u ofron studiove gjermane një mundësi të mirë për të paraqitur lojërat e tyre para një audience ndërkombëtare. Pavarësisht mungesës së lojërave vërtet të mëdha nga Gjermania, ka ende tituj jashtëzakonisht më të vegjël që vlerësohen në mbarë botën. Aventura pirate "Shadow Gambit: The Cursed Crew" nga krijuesit e "Desperados 3" mund të bëhet një tjetër këshillë e brendshme, ose "The Darkest Files", një lojë detektive ku lojtarët zgjidhin krimet nga epoka naziste.