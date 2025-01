Janar rripshtrënguar pas dhjetorit të velitur?

Regjim i fortë ushqimi pas ditëve të festave mbushur me ëmbëlsira e mish. Në Gjermani forcohet tradita që janari të kthehet në muaj diete të zgjedhur me dëshirë.

Konsumatorët gjermanë blejnë më rrallë ëmbëlsira, alkool dhe mish në janar. Nuk dihet se si do te jetë ky janar, por duket se trendi, tashmë i njohur nga vitet e mëparshme, u përforcua ndjeshëm në janar 2024, sipas të dhënave të Zyrës Federale të Statistikave. Më e dukshme është diferenca në krahasim me dhjetorin 2023: Shitjet e ëmbëlsirave ranë me 59.6 për qind në janar 2024. Shitja e alkoolit ra me 49.7 për qind dhe e mishit me 29.4 për qind. Në të tre kategoritë dallimi është rritur në krahasim me vitet e mëparshme.

Fondue është një traditë për mjaft vetë në ditët e festave Fotografi: Christin Klose/dpa/picture alliance

"Janari i thatë"

Zyra Federale e Statistikave ia atribuon rënien e këtyre blerjeve heqjes dorë vullnetarisht nga këto blerje. Fushata të tilla si "Janari i thatë" ose "Veganuari"

Shumë vetë e fillojnë vitin me premtimin se do të bëjnë më shumë sport Fotografi: Zoonar/picture alliance

luajnë po ashtu rol. Mund të ketë edhe arsye të tjera; si psh festime më të pakta në janar, ose edhe rezervat e krijuara nga blerjet e mëdha në dhjetor. Çmimet e larta mund të luajnë po ashtu një rol, duke bërë që njerëzit pas festave të bëhen më të kursyer, shpjegojnë ekspertët e statistikave.

Pas ditëve me alkool të festave vijnë ditët e çajit Fotografi: Christin Klose/dpa/picture alliance

la/ag