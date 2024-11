Scholz mbron bisedën telefonike me Putinin

Një orë zgjati biseda e kancelarit Scholz me Presidentin Putin. Me sa duket, ajo pati pak të reja për sa i përket përmbajtjes. Megjithatë, telefonata është kritikuar. Scholz tani e mbrojti bisedën e tij me Kremlinin.

Në bisedën telefonike me kreun e shtetit rus Putin, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se nuk kishte vërejtur ndonjë ndryshim në qëndrimin e Putinit për luftën kundër Ukrainës. Biseda ishte shumë e hollësishme, tha politikani i SPD-së para nisjes së tij për takimin e G20 në Brazil.

Kancelari Federal Olaf Scholz (SPD) bën një deklaratë për shtypin në seksionin ushtarak të aeroportit BER përpara se të niset për në samitin e G20 në Rio de Zhaneiro.

Megjithatë, ajo kishte kontribuar gjithashtu në konstatimin se pikëpamjet e Putinit nuk kishin ndryshuar shumë.

Scholz: "Nuk është lajm i mirë"

"Ishte e rëndësishme t'i bëhej e qartë presidentit rus "se ai nuk duhet të presë që mbështetja e Gjermanisë, Evropës dhe shumë të tjerëve në botë për Ukrainën të zvogëlohet", tha kancelari.

Biseda "shumë e hollësishme" kishin "kontribuar në kuptimin se pikëpamjet e presidentit rus për këtë luftë nuk kanë ndryshuar shumë, gjë që nuk është lajm i mirë", shtoi kancelari.

Ai tha se nuk do të ketë vendime të marra pa përfillur Ukrainën. Scholz gjithashtu vuri në dukje se shkëmbimi i pikëpamjeve ishte planifikuar para një kohë të gjatë.

Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që "ne jemi jashtëzakonisht të qartë në çështjen e parimit, domethënë se Ukraina mund të llogarisë mbështetjen tonë tek dhe se vlen parimi bazë: asnjë vendim nuk do të merret pa përfillur Ukrainën", tha Scholz.

Ai tha gjithashtu se nuk do të ishte mirë që presidentët e SHBA dhe Rusisë të flisnin në të ardhmen e afërt, pa e bërë këtë kreu i qeverisë së një vendi të rëndësishëm evropian.

Një pjesë e opozitës në Gjermani, por edhe vetë Kievi, shprehu kritika.

Kryeministri polak Tusk: "diplomacia telefonike" jo zëvendësim

Kryeministri polak Donald Tusk vuri në dyshim dobinë e bisedimeve me presidentin rus Putin. "Askush nuk do ta ndalojë me telefonata," shkroi politikani liberal-konservator në platformën online X, duke pasur parasysh luftën në Ukrainë. "Javët e ardhshme do të jenë vendimtare, jo vetëm për vetë luftën, por edhe për të ardhmen tonë," paralajmëroi Tusk.

Sipas Kremlinit, Putini këmbënguli gjatë bisedimeve se Ukraina duhet të heqë dorë nga katër nga rajonet e saj jugore dhe lindore, të cilat Rusia i kishte shpallur të aneksuar, për të arritur një marrëveshje. Kievi e refuzon këtë me vendosmëri.

aud (dpa, dlf)