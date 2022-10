Irani thërret ambasadorin gjerman

Pas shpalljes së masave të reja ndëshkuese ndaj Iranit, Republika Islamike thirri ambasadorin gjerman Hans-Udo Muzel. Teherani akuzon Gjermaninë dhe në veçanti ministren e Jashtme Annalena Baerbock për mbështetjen e protestave antiqeveritare që po vazhdojnë prej javësh në Iran, raporton agjencia shtetërore e lajmeve IRNA. Në këmbim, ambasadori iranian ishte ftuar në Berlin "për një bisedë (...)”, mësuam nga Ministria e Punëve të Jashtme.



Solidariteti jashtë vendit: piketë në heshtje për Jina Mahsa Amini përpara Shtëpisë së Bardhë në Uashington

Të mërkurën, ministrja e Jashtme gjermane Baerbock njoftoi se donte të ashpërsonte tonin kundër Teheranit për shkak të veprimeve të ashpra nga autoritetet e sigurisë kundër demonstruesve. Përveç sanksioneve të vendosura në nivel të BE-së, duhet të vendosen kufizime shtesë kombëtare për hyrjen dhe kontaktet tashmë të reduktuara ekonomike duhet të reduktohen edhe më tej.

Sulm kundër institucioneve

Në Iranin veriperëndimor me shumicë kurde, protestuesit u përpoqën të sulmonin disa ndërtesa administrative në qytetin e Mahabad. Sipas IRNA-s, policia mundi të parandalojë pushtimin e ndërtesave. Ky informacion nuk mund të verifikohet në këtë moment. Organizata e të drejtave të njeriut Hengaw, me seli në Oslo, Norvegji, raporton, duke cituar persona ndërlidhës në rajon, se të paktën një protestues u vra në përleshjet me forcat e sigurisë.

Sulmi kundër shiitëve: Faltorja e Shirazit pas një sulmi të IS

Shefi i Shtabit të Forcave të Armatosura iraniane, Mohammad Bagheri, tha se pjesëmarrësit në protesta ishin pjesërisht përgjegjës për një sulm të mërkurën në qytetin e madh jugor, Shiraz. Protestuesit janë bashkëpërgjegjës për bombardimin e një faltoreje shiite që vrau të paktën 15 njerëz, tha komandanti. Përgjegjësinë për aktin e mori milicia terroriste sunite "Shteti Islamik". Udhëheqësi fetar iranian Ali Khamenei dhe presidenti Ebrahim Raisi kanë njoftuar hakmarrje.

"Luftë kundër terrorizmit"

Presidenti rus Vladimir Putin i premtoi në një telegram Raisit se vendi i tij do të forcojë bashkëpunimin me Republikën Islamike "në luftën kundër terrorizmit". Së fundmi, udhëheqësit e Teheranit i kanë quajtur protestuesit kritikë ndaj qeverisë si "terroristë".

Protestat masive u nxitën nga vdekja e Jina Mahsa Aminit, një kurdeje iraniane 22-vjeçare. Policia e moralit e kishte arrestuar atë me dyshimin se kishte thyer kodin e rreptë të veshjes islame. Gruaja vdiq në spital më 16 shtator, pas paraburgimit të mëparshëm.

Që atëherë, dhjetëra mijëra njerëz kanë demonstruar në të gjithë vendin kundër politikave represive të qeverisë dhe sistemit të sundimit islamik. Edhe të mërkurën, në përfundim të periudhës tradicionale të zisë 40-ditore, u mbajtën mitingje në shumë qytete. Sipas Kombeve të Bashkuara, të paktën 250 njerëz vetë janë vrarë që nga fillimi i protestave.

jj/se (dpa, afp, rtr)