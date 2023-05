Humbje e socialistëve në zgjedhjet rajonale në Spanjë

Pas humbjes së rëndë të së majtës në zgjedhjet rajonale, kreu i qeverisë spanjolle, Pedro Sánchez, papritur i afroi zgjedhjet legjislative të 23 korrikut, të planifikuara fillimisht për në fund të vitit. "Këtë vendim e kam marrë në përballë rezultateve të zgjedhjeve të djeshme”, deklaroi të hënën socialisti.

Për kreun e Sánchezin, situata në zgjedhjet parlamentare mund të jetë e vështirë. Në zgjedhjet rajonale dhe komunale, konservatorët fituan mbështetje të fortë- dhe kanë nevojë në shumë vende për ndihmën e partisë së djathtë populiste Vox që të qeverisin.

Spanja ka anuar djathtas në zgjedhjet rajonale dhe komunale. Partia Popullore konservatore (PP) morri mbështetje të fortë në komunitetet autonome, të cilat korrespondojnë me landet gjermane, si dhe në shumë komuna. Partia socialdemokrate PSOE e kryeministrit Pedro Sánchez ka humbur vota.

"Është e qartë se është një rezultat i keq, aspak ai që prisnim. Ne e morëm mesazhin," tha zëdhënësja e PSOE Pilar Alegría për rezultatin e zgjedhjeve. Pas numërimit të më shumë se 97 për qind të votave për zgjedhjet komunale, PSOE ka marrë 28.18 për qind, pra PP ka marrë 31.47 për qind.

PP zëvendëson PSOE në shumë rajone

Sipas mediave, PP pritet të zëvendësojë PSOE në disa rajone, veçanërisht në rajonin lindor të Valencias. Përveç kësaj, PSOE do të humbasë ndaj PP bashkinë e Seviljes, qyteti më i madh i Andaluzisë, siç raportohet nga kanali televiziv spanjoll TVE.

Në të njëjtën kohë, PSOE nuk arriti të rifitonte Bashkinë e Barcelonës siç shpresonin. Partia e majtë Podemos, partnere e koalicionit të PSOE, gjithashtu humbi vota sipas rezultateve të para rajonale.

"Dëshirë e madhe për ndryshim"

"Ka një dëshirë të madhe për ndryshim në Spanjë dhe alternativa quhet PP. Kjo dëshirë për ndryshim dhe kjo alternativë është e pashmangshme," tha zëdhënësja e PP Cuca Gamarra. Por për këtë, PP-së i duhet në shumë vende partia populiste e djathtë Vox, e cila gjithashtu ka shënuar përparime. Në mbrëmjen e zgjedhjeve, përfaqësuesit e PP-së nuk deshën të shprehen për lidhjen e aleancave të tjera me Vox-in dhe aq më pak nëse do ta konsideronin atë pas zgjedhjeve parlamentare.

Sondazhi u pa si një tregues i rëndësishëm për zgjedhjet kombëtare, në të cilat do të vendoset fati i qeverisë së pakicës së Sanchez.

Udhëheqësi i Vox Santiago Abascal theksoi me besim se partia e tij tani ishte e domosdoshme për "luftën kundër socializmit dhe kundër komunizmit". Ai theksoi se Vox definitivisht e kishte vendosur veten si një forcë kombëtare. Gazetarja dhe shkrimtarja e njohur Berna González Harbour e përmblodhi atmosferën e natës së zgjedhjeve. "Kjo është dita kur Vox bëhet një festë normale," tha ajo në televizion.

Spanja e përballoi relativisht mirë pandeminë e Corona nën qeverinë e pakicës së majtë të Sánchez. Situata ekonomike është relativisht e qëndrueshme, veçanërisht falë ndihmës me vlerë disa miliardë nga BE. Por papunësia mbetet e lartë krahasuar me vendet e tjera evropiane. Për më tepër, grindjet brenda qeverisë së parë të koalicionit që nga vitet 1930 i kanë ofruar gjithmonë municione të shumta opozitës.

Inflacioni, pasojat e luftës në Ukrainë dhe disa raste gjithnjë e më shumë e futën Sanchezin. Një legjislacion i ri për shkeljet seksuale rezultoi të ishte fiasko në këtë "super vit zgjedhor". Ky do të ishte projekti kryesor i qeverisë. Por ai papritmas u hapi dyert e qelive dhjetëra kriminelëve seksualë dhe shkaktoi gjithashtu mosmarrëveshje të forta brenda koalicionit qeverisës.

