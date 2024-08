Harris u zgjodh qartë kandidate demokrate për Presidente

Tashmë është zyrtare: Kamala Harris do të kandidojë kundër ish-presidentit Trump në zgjedhjet e nëntorit. Një votim në internet i Demokratëve i dha asaj një rezultat dërrmues. Por kush do të jetë zëvendësi i saj?

Kamala Harris shkon në zgjedhjet presidenciale të nëntorit me mbështetje të plotë pasi u mbyll votimi i brendshëm i Partisë Demokratike të SHBA. Në votim, ajo mori 99 përqind të rreth 4500 votave të delegatëve të hedhur, njoftoi Partia Demokratike.

Javën e kaluar, ajo kishte kaluar tashmë pragun e shumicës së nevojshme për të qenë kandidate. Harris ishte kandidatja e vetme në votimin digjital - emërimi i saj tani duhet të vuloset zyrtarisht nga organet drejtuese të partisë dhe më pas pritet të festohet në konventën e partisë në Çikago në mes të muajit.

Fotografi: Alex Brandon/AP/picture alliance und Mat Otero/AP/dpa/picture alliance

Kush do të jetë zëvendëspresident i Harris-it?

59-vjeçarja tani duhet të njoftojë shumë shpejt se me cilin zëvendëspresident do të hyjë në garën për Shtëpinë e Bardhë kundër republikanit Donald Trump. Në të vërtetë, paraqitja e parë e përbashkët me kandidatin aktualisht të paemëruar në krah të saj është planifikuar për të martën në mbrëmje (me orën lokale) - gjatë një takimi të fushatës në Filadelfia, në shtetin e rëndësishëm të Pensilvanisë.

Më pas, dyshja demokrate dëshiron të fillojë një turne të rrufeshëm elektoral në shtetet e Wisconsin-it, Michigan-it, në Karolinën e Veriut, Xhorxhia, Arizona dhe Nevada, gjithashtu veçanërisht të kontestuara politikisht.

Zgjedhja e një kandidati për zëvendëspresident në një fushatë zgjedhore në SHBA është zakonisht një proces i ndërlikuar që tani duhet të përshpejtohet - pasi Harris u bë kandidate në minutën e fundit pas tërheqjes së presidentit amerikan Joe Biden.

Shapiro konsiderohet kandidat me shanse

Përveç senatorit Mark Kelly të Arizonës, guvernatori Tim Walz i Minesotës dhe guvernatori Josh Shapiro i Pensilvanisë, guvernatori J.B. Pritzker i Illinois, guvernatori Andy Beshear i Kentakit dhe sekretari i Transportit Pete Buttigieg janë gjithashtu në diskutim për pozicionin e zëvendëspresidentit.

Sipas mediave amerikane, Harris foli këtë fundjavë me Kelly, Walz dhe Shapiro. Ky i fundit në veçanti konsiderohet të ketë shanse të mëdha - ai është vlerësuar prej kohësh për poste më të larta. Si guvernator i Pensilvanisë, Shapiro në çdo rast do të jetë i pranishëm në mitingun e Harrisit në Filadelfia.

Josh Shapiro Fotografi: Ricky Fitchett/ZUMA Press/picture alliance

51-vjeçari është relativisht i ri në skenën politike kombëtare, por është shumë i njohur. Para se të bëhej guvernator, ai ishte prokuror i përgjithshëm i Pensilvanisë.Demokratët në krahun e majtë të partisë e shohin atë shumë konservator për çështje të rëndësishme. Shumë besojnë se Walz është një zgjedhje më e mirë për zëvendëspresident.

Cilat tema do të zgjedhë Harris?

Prandaj, tensioni është i lartë për sa i përket çështjes se cilave forca në partinë e saj do t'u drejtohet Harrisi për të marrë vendime dhe cilat prej tyre rrezikon të tjetërsojë. Është gjithashtu interesante të dihet se çfarë toni synon t'i japë Harrisi fushatës elektorale dhe cilat tema dëshiron t'u nxjerrë në pah votuesve.

Nëse fiton, Harris do të jetë gruaja e parë, gruaja e parë e zezë dhe amerikania e parë aziatike, që do të hyjë në Shtëpinë e Bardhë.

aud (dpa, tgsch)