Harris kërkon "pasoja" për emigrantët e paligjshëm

Migrimi, Lindja e Mesme, ekonomia: në intervistën e saj të parë televizive që nga emërimi, kandidatja presidenciale Harris trajtoi çështjet e mëdha. Dhe befasoi me një propozim për kabinetin e saj.

Në intervistën e saj të parë që nga emërimi si kandidate presidenciale demokrate, Kamala Harris njoftoi masa për emigrantët që kalojnë kufirin ilegalisht.

"Unë mendoj se duhet të ketë pasoja," tha Harrisi për çështjen e rëndësishme zgjedhore në një intervistë me të dhe kandidatin e saj Tim Walz në CNN. "Ne kemi ligje që duhen ndjekur dhe zbatuar”. Si presidente, unë do t'i zbatoja këto ligje.

Kandidatja presidenciale Kamala Harris dhe kandidati i saj Tim Walz japin intervistën e tyre të parë televizive

Lufta kundër emigracionit të paligjshëm

"Dhe më lejoni të jem e qartë: në këtë garë, unë jam i vetmi person që kam ndjekur organizatat kriminale transnacionale që trafikojnë armë, drogë dhe njerëz”, shtoi Harrisi, duke iu referuar të kaluarës së saj si prokurore e përgjithshme në shtetin e Kalifornisë.

Si zëvendëspresidente e SHBA-së, Harrisi ishte përgjegjëse për imigracionin, ndër të tjera. Kundërshtari i saj në zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit, republikani Donald Trump, vazhdimisht e sulmon ashpër 59-vjeçaren për këtë çështje dhe e akuzon se ka dështuar.

Harrisi bën thirrje për një armëpushim në Lindjen e Mesme

E pyetur për luftën në Lindjen e Mesme, Harris përsëri u shpreh qartë në favor të një armëpushimi në luftën e Gazës dhe lirimin e pengjeve. "Shumë palestinezë të pafajshëm kanë vdekur dhe ne duhet të arrijmë një marrëveshje”, tha 59-vjeçarja.

Fotografi: Kamil Krzacynski/AFP

"Kjo luftë duhet të përfundojë dhe ne duhet të arrijmë një marrëveshje që përfshin lirimin e pengjeve”, tha ajo. Në të njëjtën kohë, ajo këmbënguli se Izraeli ka të drejtë të mbrohet. Ajo dëshiron t'i përmbahet furnizimit me armë për Izraelin.

Luftë kundër rritjes së çmimeve

Pas një pyetjeje në lidhje me dëshirën e votuesve për t'u kthyer në mirëqënie ekonomike, Harrisi trajtoi pasojat e pandemisë së koronavirusit. Zbutja e këtyre pasojave ishte detyra kryesore e saj dhe e Presidentit Joe Biden në atë kohë. Lidhur me dëshirën e votuesve për t'u kthyer në nivelin e çmimeve të vitit 2019, Harris theksoi se kjo do të kërkonte shtim të vendeve të punës dhe inflacion nën tre përqind në vit.

Ajo pranoi se populli amerikan e di se çmimet janë shumë të larta. Si presidente, ajo do të trajtonte garën e mundshme të rritjes së çmimeve nga supermarketet, do të rriste kompensimin e patatueshëm për fëmijët dhe do t'u ofronte atyre që blejnë për herë të parë shtëpi një mbështetje prej 25.000 dollarësh për të mbajtur nën kontroll kostot.

Harris dëshiron republikanë në kabinetin e saj

Harris akuzoi rivalin e saj republikan Donald Trump për mbrojtjen e një agjende që i ka ndarë SHBA. Ajo beson se populli amerikan është gati të hapë një faqe të re.

Po t'i fitojë zgjedhjet, ajo dëshiron të emërojë një republikan në kabinetin e tij. Ajo shpjegoi se ishte e rëndësishme për të që të krijonte konsensus. Të kesh një republikan në krah si këshilltar të lartë "do të ishte për të mirën e popullit amerikan", tha ajo.

Intervista ishte e para që kur Harris u caktua kandidate për presidencën amerikane. Republikanët e kishin akuzuar vazhdimisht atë për shmangien e një interviste që kur Presidenti Biden u largua nga gara për Shtëpinë e Bardhë.

aud (ag, tg)