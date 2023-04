Habeck: Rinisje e partneritetit energjetik me Ukrainën

Zëvendëskancelari i Gjermanisë, Robert Habeck vizitoi Ukrainën për bisedime politike. Politikani i të Gjelbërve mbërriti në kryeqytetin Kiev në mëngjes me një delegacion të vogël përfaqësuesish të biznesit gjerman. Qëllimi i këtij udhëtimi është që Ukraina të marrë një sinjal të qartë, tha Habecku pas mbërritjes në stacionin e Kievit. Një sinjal"që ne besojmë se (Ukraina) do të jetë fitimtare, se do të rindërtohet, se ka një interes që Evropa jo vetëm të mbështesë në emergjencë, por që Ukraina do të jetë gjithashtu një partner i fortë ekonomikisht në të ardhmen".

Programi i udhëtimit përfshinte një vizitë në një nënstacion të grupit energjetik "Ukrenergo", i cili furnizon me energji një nga rajonet më të populluara të Ukrainës.

Ai vuri në dukje se Ukraina tani ishte gjithnjë e më në gjendje të riparonte infrastrukturën pas sulmeve ruse. Ukraina gjithashtu dëshiron të diversifikohet dhe decentralizohet në fushën e energjisë. Energjia e erës dhe ajo diellore si dhe biomasa mund të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Politikani i të Gjelbërve theksoi se Gjermania dëshiron të ringjallë partneritetin energjetik me Ukrainën, i cili ekziston prej kohësh.

"Dëshira dhe planet strategjike - dhe ato janë me të vërtetë plane sigurie për ukrainasit - janë me të vërtetë që të kemi një sistem energjie më të gjerë dhe më të decentralizuar," tha ai. Është gjithashtu një "ftesë për dekarbonizimin", pra për të braktisur lëndët djegëse fosile. "Në këtë masë, dy gjëra shkojnë shumë mirë së bashku: nevoja për siguri dhe një sistem energjie largpamës."

Ukraina mund të bëhet një eksportues i energjisë në Evropë

Që nga viti 2020, Gjermania dhe Ukraina kanë pasur një partneritet zyrtar energjetik, i cili duhet të ndihmojë në avancimin e ecjes drejt formave më miqësore ndaj klimës të prodhimit të energjisë. Këto përfshijnë rritjen e efikasitetit të energjisë, modernizimin e sektorit të energjisë elektrike, zhvillimin e energjive të ripërtëritshme dhe reduktimin e emetimeve të gazeve të efektit serrë. Që nga sulmi rus në Ukrainë në shkurtin e kaluar, fokusi ka qenë në ndihmën emergjente për riparimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit elektrik. Sulmet ruse synojnë gjithashtu infrastrukturën e vendit. Sipas Ministrisë Gjermane të Ekonomisë, ky aspekt tani duhet të forcohet më tej.

Prigoshin: Bahmut " i marrë në kuptimin juridik të termit"

"Në kuptimin juridik të termit, Bahmut është marrë. Armiku është i përqendruar në rajonet perëndimore", tha Jevgeni Prigoshin, themeluesi i grupit rus "Wagner", për shërbimin online Telegram. Sipas tij, ndërtesa administrative e qytetit është nën kontrollin rus. Flamuri i Rusisë u ngrit në ndërtesë.

Nga pala ukrainase, megjithatë, nuk ka asnjë tregues se Bahmut kishte rënë në duart e Rusisë. Në të kaluarën, deklarata të ngjashme të liderit mercenar për rrjedhën e luftimeve ishin provuar të parakohshme.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski tha se situata ushtarake rreth Bahmut ishte "veçanërisht e tensionuar". Zëvendësministrja e Mbrojtje,s Hanna Maljar tha se forcat e armatosura ukrainase vazhduan të mbrojnë pozicionet e tyre në qytet, ndërsa forcat ruse i kushtuan pak vëmendje viktimave në sulmet e tyre. "Situata në Bahmut mbetet e tensionuar."

Zelenski ka deklaruar vazhdimisht se nuk dëshiron të heqë dorë nga qyteti. Marrja e Bakhmut do të ishte suksesi i parë i madh për forcat pushtuese ruse në më shumë se gjashtë muaj dhe mund të hapë rrugën për marrjen e qendrave të tjera urbane nga Rusia në Donbas.

Arrestohet pas vdekjes së një blogeri ushtarak rus

Pas bombardimit të dyshuar të blogerit të njohur ushtarak rus Vladlen Tatarski në Shën Petersburg, autoritetet thanë se arrestuan një të dyshuar femër. Një grua 26-vjeçare është arrestuar, tha Komiteti Shtetëror Hetimor. Ministria e Brendshme në Moskë publikoi një video në të cilën gruaja rrëfeu se ishte në kafene. Ajo do t'i kishte dhënë Tatarskit një bust i cili më pas do të kishte shpërthyer. Kur u pyet se kush ia dha këtë bust, ajo u përgjigj se do ta tregonte më vonë. Tatarsky humbi jetën. 32 persona të tjerë janë lënduar, njofton agjencia e lajmeve publike RIA, duke iu referuar Ministrisë së Shëndetësisë. Dhjetë prej tyre janë në gjendje të rëndë.

Kremlini e përshkruan vrasjen si një "sulm terrorist". "Ka raporte se shërbimi sekret ukrainas mund të jetë i përfshirë në planifikimin e këtij sulmi terrorist," tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov. Ai akuzoi liderët e Kievit për mbështetje të "akteve terroriste" në Rusi.

Komiteti anti-terrorist raportoi se shërbimi sekret i Kievit kishte planifikuar "sulm si terroriste" kundër Tatarskit dhe për këtë i kishte bërë apel të dyshuarit. Sipas këtyre informacioneve, gruaja ishte e lidhur me fondacionin kundër korrupsionit të kundërshtarit të burgosur të Kremlinit Alexej Navalny. Më parë mediat kishin raportuar se gruaja kishte marrë pjesë në e kaluara ndaj protestave për lirimin e Navalny dhe se ajo ishte një kundërshtar i vendosur i luftës, por këshilltari presidencial ukrainas Mychajlo Podoljak tha se "terrorizmi i brendshëm" po përhapet në Rusi. mercenarët Wagner, i cili lufton përkrah ushtrisë ruse në Ukrainë, Yevgeny Prigoschin, deklaroi gjithashtu se ai nuk do të fajësonte "regjimin e Kievit", përkundrazi sheh një grup radikalësh pas këtij akti.

Nëse konfirmohet si një sulm ndaj Tatarsky, do të jetë sulmi i dytë i tillë në tokën ruse që kur Rusia filloi pushtimin e saj në Ukrainë në shkurt 2022. Në gusht, gazetarja Darja Dugina u vra në një shpërthim makine bombë pranë Moskës. Ajo ishte e bija e ideologut radikal Alexander Dugin.

Zelenski e sheh fitoren ushtarake si "rrugën e vetme" të mundshme

Pas një sërë sulmesh ruse në qytetet e Ukrainës që shkaktuan viktima të tjera civile, kreu i shtetit Volodymyr Zelenski sheh një fitore ushtarake për Ukrainën si "rrugën e vetme" drejt sigurisë: "Ka vetëm një rrugë për të ndaluar terrorin rus dhe për të rivendosur sigurinë për të gjithë qytetet tona - nga Sumy në Donbass, nga Kharkovi në Cherson, nga Kievi në Jaltë. Dhe kjo rrugë është fitorja ushtarake e Ukrainës", tha Zelenski në një video. "Nuk ka rrugë tjetër dhe nuk mund të ketë rrugë tjetër”, shtoi ai.

Sipas Zelenskit, është bërë normale që "shteti i lig" rus të qëllojë shtëpitë e banimit me raketahedhës, të lëshojë raketa në qytete, të bombardojë fshatrat dhe njerëzit e zakonshëm. Sipas tij, ky shtet duhet të mposhtet plotësisht – ushtarakisht, ekonomikisht, politikisht dhe juridikisht. "Pika e parë është ushtarake”, theksoi presidenti ukrainas. Dhe kjo gjithashtu do të zbatohet.

Armët bërthamore ruse do të instalohen në Bjellorusi në kufirin me Poloninë

Rusia dëshiron të instalojë armë taktike bërthamore në Bjellorusi në kufirin me Poloninë. Këtë e ka bërë të ditur ambasadori i Moskës në Minsk, Boris Gryslow. Bunkerët e nevojshëm për ruajtjen e armëve duhet të përfundojnë deri në 1 korrik.

Gryslow e konsideroi pozitiv faktin se plani për të instaluar armë bërthamore në Bjellorusi tashmë po bën "shumë zhurmë" në mediat perëndimore. "Më në fund kemi parasysh faktin që duhet të ketë një barazi të caktuar”, tha ish-ministri i Brendshëm dhe ish-presidenti i Dumës. "Nëse po flasim për instalimin e armëve bërthamore amerikane në Evropë, ne duhet të marrim masa për të forcuar sigurinë e shtetit tonë të Bashkimit (Bjellorusia dhe Rusia)".

Një analizë e Institutit Amerikan për Studimin e Luftës (ISW) kohët e fundit tregoi se kreu i Kremlinit, Vladimir Putin, donte të ngjallë frikën e një përshkallëzimi bërthamor në Perëndim, në mënyrë që të prishte mbështetjen për Ukrainën, për shembull për dorëzimin e armëve të rënda. Sipas vlerësimit të ISW, megjithatë, "ka shumë pak gjasa që Rusia të përdorë armë bërthamore në Ukrainë apo diku tjetër".

Grupi Rheinmetall krijon një qendër shërbimi në Rumani

Grupi gjerman i armatimit Rheinmetall dëshiron të mirëmbajë dhe riparojë armë nga Ukraina në Rumani në të ardhmen. "Rheinmetall po avancon ndërtimin e një qendre të mirëmbajtjes dhe logjistikës ushtarake në Rumani, një vend partner i NATO-s," tha një zëdhënës i Rheinmetall në përgjigje të një pyetjeje. Puna në vendin në afërsi të qytetit Satu Mare thuhet se ka filluar tashmë dhe qendra duhet të jetë funksionale para fundit të prillit. Satu Mare është afër kufirit me Ukrainën.

Mirëmbajtja dhe riparimi i armëve të dorëzuara në Ukrainë luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e vendit pas sulmit rus. Qendra e shërbimit të Rheinmetall-it tani duhet të luajë një rol qendror në ruajtjen e disponueshmërisë operacionale të sistemeve luftarake perëndimore dhe në sigurimin e ndjekjes së tyre logjistike, ka treguar më tej grupi i Düsseldorf-it. Kjo vlen për obusët e blinduar, por edhe për tanket luftarake si Leopard 2 ose British Challenger, mjetet e blinduara luftarake të këmbësorisë si Marder, tanket e transportit Fuchs ose kamionë ushtarakë. Aty mund të mbështeteshin edhe mjete luftarake të forcave të NATO-s. Por mbi të gjitha është Ukraina ajo që përfiton, "duke i ofruar sigurinë më të mirë të mundshme të furnizimit për sistemet e saj ushtarake”.

