Habeck: Gjermania ka nevojë për industri të fortë armësh

Gjermania duhet të jetë e aftë për të mbrojtur sigurinë e vendit tha pas një takimi me përfaqësues të industrisë së sigurisë dhe të mbrojtjes, zëvendëskancelari dhe ministri gjerman i Ekonomisë, Robert Habeck. Ai theksoi nevojën për një industri të fortë armatimesh në Gjermani.

"Ne duhet ta kuptojmë se kemi nevojë për këtë industri, sepse gjendja e sigurisë në botëka ndryshuar dhe rreziqet dhe kërcënimet janë shtuar." Prandaj mosreflektimi ndaj tyre do të ishte naivitet, theksoi Robert Habeck.

Industria e armatimit në Evropë ka ende orientim kryesisht në nivel kombëtar Fotografi: Emmanuel Dunand/AFP

Politikani i partisë ekologjike tha se është e rëndësishme t'u jepet hapësirë pyetjeve, shqetësimeve dhe frikës në lidhje me shtimin e prodhimit të armatimeve, por këtu bëhet fjalë për aftësinë e Gjermanisë për t'u vetëmbrojtur, gjë që do të thotë madje edhe me mjete ushtarake.

Habeck tha se industria e armatimit në Evropëka ende orientim kryesisht në nivel kombëtar, por bashkëpunimi është i rëndësishëm. "Vëllimi i parave që shpenzon Evropa nuk është i vogël, por ne jo gjithmonë i shpenzojmë paratë në mënyrë efektive” - tha Habeck. Prandaj tani nevojitet një treg i përbashkët prokurimi.

Nëndetëse me mbushje bërthamore Fotografi: Barbier/AFP/epa/dpa/picture-alliance

Habeck-u njoftoi se qeveria gjermane do të vazhdojë diskutimet me përfaqësuesit e industrisë së armatimeve.

Pas sulmit rus në Ukrainë në shkurt 2022 qeveria gjermane ka ndryshuar prioritetet e saj. Për të modernizuar Bundeswehr-in u krijua një fond prej 100 miliardë eurosh dhe u rrit edhe buxheti i mbrojtjes.