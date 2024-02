Grammy 2024: Taylor Swift thyen një rekord të ri

Taylor Swift u bë këngëtarja e parë që fitoi albumin e vitit katër herë, duke vendosur rekord të ri në historinë 66-vjeçare të Grammy-t. Këngëtarja Dua Lipa ishte në garë për dy çmime për këngën e saj "Dance the Night".

Ceremonia e 66-të e çmimeve Grammy pa artistet femra që dominuan nominimet në natën më të madhe muzikore të Amerikës të dielën, me Taylor Swift-in që mori çmimin më të lakmuar të natës: albumin e vitit për "Midnights".

"Do të doja t'ju thoja se ky është momenti më i mirë i jetës sime, por unë ndihem kaq e lumtur (edhe) kur mbaroj një këngë, ose kur gjej kodin për një urë që dua, ose kur parazgjedh një videoklip ose kur punoj me balerinët e mi, "tha Swift ndërsa mblidhte Grammy për albumin e vitit për "Midnights".

"Për mua çmimi është puna”, shtoi ajo. Ajo tani ka katër çmime Grammy për albumin e vitit, më shumë se çdo artist tjetër në historinë e Grammy-t.

Swift fitoi Grammy për albumin më të mirë vokal pop gjatë mbrëmjes gala dhe njoftoi një album të ri, "The Tortured Poets Department", i cili shkaktoi një sensacion në internet.

Miley Cyrus fiton për herë të parë çmimin Grammy

Fotografi: Mike Blake/REUTERS

Miley Cyrus fitoi Grammy-n e saj të parë për performancën më të mirë solo pop për "Flowers" dhe albumin më të mirë të vitit, gjithashtu për këngën. Ajo ishte nominuar tetë herë më parë, por nuk kishte fituar kurrë deri sot. SZA fitoi këngën më të mirë R&B për "Snooze", duke marrë në shtëpi Grammy-në e saj të tretë të natës.

Billie Eilish dhe vëllai i saj Finneas O'Connell fituan çmimin më të mirë të këngës Grammy për "What Was I Made For", nga kolona zanore "Barbie".

Victoria Monét u kurorëzua si artistja më e mirë e re: "Thjesht dua t'u them të gjithëve që kanë një ëndërr: Unë dua që ta shihni këtë si shembull."

SZA dhe 'Barbie' kryesuan nominimet

SZA ishte e nominuara kryesore, me nëntë nominime për albumin e saj, "SOS", i cili kryesoi Billboard 200 për 10 javë rresht.

"Kill Bill", himni për hakmarrje, i maskuar si një baladë R&B, i dha nominimet për rekordin e vitit, këngën e vitit dhe performancën më të mirë R&B. "Barbie” dominoi edhe në Grammy. Muzika e filmit hit fitoi 11 nominime.

Victoria Monet Fotografi: Mike Blake/REUTERS

Këngëtarja Dua Lipa ishte në garë për dy çmime për këngën e saj "Dance the Night".

Jon Batiste, boygenius, kantautori amerikan Clark, Cyrus, Eilish, Rodrigo dhe Swift kishin nga gjashtë nominime secili.

Fituesit e çmimeve të para para ceremonisë së premierës

Përveç disa çmimeve kryesore, si albumi i vitit apo kënga e vitit, shumica e fituesve u shpallën dhe u shpërblyen gjatë një prezantimi të veçantë, të quajtur ceremonia e premierës, e cila u zhvillua përpara ngjarjes televizive në kohën kryesore.

Supergrupi i përbërë nga Phoebe Bridgers, Lucy Dacus dhe Julien Baker mori në shtëpi tre trofe të mëdhenj në ceremoninë e premierës. Ata fituan për performancën më të mirë rock, këngën më të mirë rock dhe albumin më të mirë të muzikës alternative për "The Record". Këngët e "Barbie"-t morën dy çmime dhe SZA fitoi gjithashtu dy.

Grupi boygenius Fotografi: Chris Pizzello/Invision/AP/picture alliance

Grammy për performancën më të mirë të muzikës afrikane ishte një nga tre elementet e reja shtesë në shfaqjen e çmimeve të këtij viti dhe synon të nxjerrë në pah traditat muzikore rajonale nga i gjithë kontinenti afrikan.

Këngëtarja afrikano-jugore Tyla fitoi çmimin për "Water". 22-vjeçarja tha në fjalën e saj të pranimit të çmimit se: "Nëse nuk më njeh, unë quhem Tyla dhe jam nga Afrika e Jugut. Dhe vitin e kaluar, Zoti vendosi të ndryshojë jetën time."

aud (rm,AP, Reuters)