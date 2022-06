Global Media Forum - konferenca e DW me pjesëmarrje nga mbarë bota

Scholz: Negociatat me Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut duhet të fillojnë tani

Dhënia e pritshme e statusit kandidat për Ukrainën në BE ka bërë që kancelari gjerman, Scholz të kërkojë reforma në BE. Scholz ka kërkuar lëvizje në drejtim të hapjes së negociatave me Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut.