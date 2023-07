Gjigandi kimik BASF njofton rënie masive të fitimit

BASF, grupi gjerman më i madh kimik në botë, po përballet me rënie të kërkesës. Në tremujorin e dytë, fitimi ra me 76 për qind nga një vit më parë. Prandaj, BASF po zgjeron programin e tij të kursimeve.

Grupi kimik BASF njoftoi për tremujorin e dytë një rënie masive të fitimeve prej 76 për qind, në 499 milionë euro. Në të njëjtin tremujor të një viti më parë, rënia ishte ende pak më shumë se dy miliardë euro. "Ne pamë kërkesë të dobët nga sektorët tanë kryesorë të klientëve, me përjashtim të industrisë së automobilëve," tha CEO i BASF, Martin Brudermüller.

Sipas shifrave të paraqitura kohët e fundit dhe tashmë të konfirmuara, qarkullimi ra me një të katërtën në tremujorin e dytë krahasuar me një vit më parë, duke arritur në 17.3 miliardë euro. Kjo ndodh për shkak të çmimeve dhe vëllimeve dukshëm më të ulëta të qarkullimit. Efektet negative të inflacionit sollën gjithashtu zvarritje. Ashtu si e gjithë industria, BASF po përjeton kërkesa të ngadalta, veçanërisht në Kinë. Një rikuperim në pjesën e dytë duket se nuk pritet më. Prandaj, grupi BASF kohët e fundit ka ulur ndjeshëm objektivat e tij për vitin në tërësi.

Për vitin aktual, BASF pret një rënie të qarkullimit në 73-76 miliardë euro, kundrejt 87.3 miliardë eurove një vit më parë. Më parë, BASF priste ende një qarkullim prej 84 deri në 87 miliardë euro. Përsa i përket rezultatit operativ, BASF pret vetëm një shumë prej 4.0 deri në 4.4 miliardë euro, në vend të një rënieje prej 4.8 deri në 5.4 miliardë euro.

BASF vë në punë impiantin e materialeve katodike në Schwarzheide (Gjermani) Fotografi: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Zgjatje e programit të kursimeve

Si përgjigje, gjigandi kimik po zgjeron programin e tij të kursimeve të shpallur tashmë. Deri në fund të vitit 2023, BASF dëshiron të kursejë më shumë se 300 milionë euro në vit. "Me iniciativat që janë duke u zhvilluar tashmë në njësitë tona të shërbimit global, ne do të reduktojmë kostot fikse deri në fund të vitit 2026, në mënyrë që nga kjo datë e tutje ato të jenë rreth një miliard euro më pak çdo vit”, tha CFO Dirk Elvermann.

"Ne po i kushtojmë vëmendje të shtuar menaxhimit të parasë në mënyrë që të optimizojmë fluksin tonë të lirë të parasë. Më vonë gjatë vitit, ne do të vazhdojmë të reduktojmë inventarët tanë." Nga fundi i vitit 2026, kostot fikse duhet të jenë rreth një miliardë më të ulëta në vit.

Investime të vazhdueshme në Kinë

Megjithë kërkesën jodinamike në Kinë, BASF vazhdon të fokusohet te Republika Popullore: 13 për qind e qarkullimit të BASF aktualisht vjen nga rajoni, tha CEO Brudermüller për gazetën "Rheinpfalz". Kjo përafërsisht korrespondon me pjesën e të ardhurave të gjeneruara nga aktivitetet në Gjermani. Deri në vitin 2030, BASF synon rreth 20 për qind shitje në Kinë.

Fotografi: Boris Roessler/dpa/picture-alliance

"Biznesi atje është shumë fitimprurës. Rritja e tregut atje dhe performanca aktuale argumentojnë që BASF mund të përfitojë më shumë nga biznesi i saj atje," shpjegoi menaxheri. "Prandaj edhe vendosëm të investojmë”. Sipas tij, Kina është tregu më i madh kimik në botë. Tregu i rajonit përbën 50 për qind të tregut të përgjithshëm të kimikateve.

"Do të vazhdojë të rritet, dhe shumë më tepër se në të gjitha rajonet e tjera". Për BASF-in, mundësitë në këtë treg janë më të mëdha se rreziqet. Në provincën Guangdong në Kinën jugore, BASF po ndërton një qendër të re gjigante të kombinuar - ajo do të jetë qendra e tretë më e madhe e kompanisë dhe tashmë e dyta e këtij lloji në Kinë. BASF do të investojë rreth dhjetë miliardë euro në të deri në vitin 2030.

Aksionet e BASF në bursë reaguan sot në fillim të ditës me humbje të moderuara. Gjatë një viti, aksionet e BASF-it u rritën në dymbëdhjetë për qind në vlerë.

aud (dpa, tgsch)