Gjermania po shqyrton sistem të ri të mbrojtjes raketore

Sistemi do të bazohej në modelin izraelit Arrow 3 dhe do të ishte në gjendje të kapte raketa balistike me rreze të gjatë veprimi. “Ne duhet të përgatitemi”, tha kancelari gjerman Olaf Scholz.

Raketë Arrow-3