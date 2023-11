Gjermania dhe Italia duan të bashkëpunojnë më ngushtë

Të dyja vendet duan të thellojnë marrëdhëniet e tyre në fushën e ekonomisë, mbrojtjes, mbrojtjes së klimës dhe migrimit. Meloni dhe koalicioni i saj janë të interesuar për marrëdhënie më të ngushta me Gjermaninë.

Qëllimi i deklaruar është intensifikimi i bashkëpunimit. I ashtuquajturi plan veprimi, i cili do të nënshkruhet sot në Berlin, përmban plane konkrete. Një çështje e rëndësishme është siguria dhe politika e jashtme. Do të ketë një format "dy plus dy”, pra takime periodike mes ministrave të jashtëm dhe të mbrojtjes.

Italia dhe Gjermania tashmë po flasin në të njëjtën frymë për disa çështje, siç është lufta në Ukrainë, theksoi kancelari federal Olaf Scholz gjatë vizitës së tij në Romë në qershor. "Së bashku qëndrojmë pranë Ukrainës, të cilën e mbështesim politikisht, financiarisht, humanitarisht dhe me armë dhe trajnime ushtarake. Dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë për aq kohë sa të jetë e nevojshme."

Për marrëveshjen ishte rënë dakord me qeverinë e mëparshme të Mario Draghit, por Giorgia Meloni dhe koalicioni i saj i tre partive të djathta janë gjithashtu të interesuar për marrëdhënie më të ngushta me Gjermaninë. Një forum vjetor synon të ndihmojë në fushën ekonomike, si dhe në çështjet industriale si sektori i automobilave, digjitalizimi dhe lëvizshmëria e gjelbër. Vëmendje e veçantë mund t'i kushtohet hidrogjenit të gjelbër, në të cilin Italia ka nisur tashmë projekte të shumta.

Tubacioni i hidrogjenit nga Afrika e Veriut në Bavari

Si Roma ashtu edhe Berlini duan të zgjerojnë furnizimin e tyre me energji. Sipas një informacioni të agjencisë së lajmeve Reuters, projektet midis dy vendeve përfshijnë ndërtimin e një përcjellësi midis Afrikës së Veriut dhe Bavarisë. Infrastruktura e tubacioneve ndërkufitare do të zgjerohet për të ashtuquajturin South Central Hydrogen Corridor (SCHC) (Korridori Jug-Qendror i Hidrogjenit) nga Gjermania Jugore në Afrikën Veriore, duke kaluar përmes Italisë, duke lejuar importin e dhjetë milionë tonë hidrogjen deri në vitin 2030.

Importi i energjisë së ripërtëritshme nga Afrika e Veriut gjithashtu duhet të lidhë Italinë dhe Gjermaninë me Austrinë dhe Zvicrën dhe të kontribuojë në krijimin e një rrjeti më të gjerë evropian të hidrogjenit. Për ta arritur këtë, Gjermania dhe Italia gjithashtu duan të nxisin prodhimin e energjisë së ripërtëritshme, të gazit natyror dhe hidrogjenit në Afrikën e Veriut.

Meloni dhe Scholzi duket se kuptohen

Dy vendet dëshirojnë të bashkëpunojnë më ngushtë në veçanti për çështjet e energjisë, dhe një rol të rëndësishëm luan edhe bashkëpunimi me vendet e Afrikës së Veriut, tha Meloni gjatë vizitës së kancelarit në Itali. Gjithashtu në këtë fushë ka pika të rëndësishme marrëveshjeje me Gjermaninë, pra nevoja për të nisur forma të reja bashkëpunimi, kryesisht me vendet e rajonit të Mesdheut dhe Afrikën Veriore, veçanërisht për çështjet energjetike.

Mirëkuptimi mes Melonit dhe Scholz duket se funksionon, të paktën të dy ishin shumë të ngrohtë me njëri-tjetrin në Romë në qershor. Kjo mund të ndihmojë me çështje të diskutueshme, të tilla si financat.

Dallimet mbi migrimin vazhdojnë

Shteti italian ka një nivel borxhi mbi mesataren dhe Meloni dëshiron të relaksojë më tej rregullat e deficitit: "Më duket se po bëhet përparim. Sepse ne e kuptojmë se kthimi në rregullat e vjetra do të ishte fatal për ekonominë tonë pas një kohe të shkurtër. Duket se ka përparim, por për sa më përket mua dhe Italisë, këto hapa nuk janë të mjaftueshëm."

Qeveria gjermane, nga ana e saj, kërkon më shumë disiplinë buxhetore dhe presioni është bërë edhe më i madh. Ka pasur edhe disa mosmarrëveshje të mëdha mes dy vendeve për çështjen e migrimit, kryesisht për shkak të ekipeve gjermane të shpëtimit emergjent në det, të cilët janë halë në sy për qeverinë e djathtë të Italisë.

Përveç kësaj, Meloni shpesh beson se nuk ka mbështetje të mjaftueshme për të ndaluar imigracionin e paligjshëm. Tani dëshiron të krijojë qendra pritjeje jashtë BE-së dhe së fundmi është nënshkruar një marrëveshje me Shqipërinë. Pavarësisht zemërimit atje dhe mes opozitës në Itali, eurodeputetja 46-vjeçare sheh mundësi në këtë drejtim. "Është një zgjidhje inovatore dhe e di që do ta zbatojmë mirë. Prandaj besoj se mund të bëhet model për marrëveshje të tjera bashkëpunimi të këtij lloji në të ardhmen."

Scholzi kohët e fundit ka qenë i hapur ndaj planeve të Melonit dhe shenjat duken në favor të një afrimi të përgjithshëm, duke përfshirë politikën e imigracionit. Konsultimet ndërqeveritare janë të parat që nga viti 2016, duke i dhënë shtysë të re një marrëdhënieje të gjatë.

