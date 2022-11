Gjermania apel Kosovës dhe Serbisë të arrihet zgjidhje për targat

Kosovë: Kurti shtyn vendimin për targat për 48 orë pas kërkesës së SHBA-së

Pasi nuk u arrit marrëveshje për targat me Serbinë në Bruksel qeveria e Kosovës e shtyu për 48 orë zbatimin e vendimit për gjobat. Kryeministri Kurti: "Jam i gatshëm të punoj me SHBA dhe BE për të gjetur zgjidhje”.