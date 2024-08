Gjermani: Sërish pesë të plagosur nga një sulm me thikë

Pesë vetë u plagosën gjatë një sulmi me thikë në një autobus në Siegen. Tre prej tyre janë në rrezik jete. Policia tha se autorja ishte një 32-vjeçare, e cila u arrestua. Sipas organeve të rendit "aktualisht nuk ka ndonjë rrezik të mëtejshëm" dhe nuk ka ndonjë dyshim që sulmi ka sfond terrorist.

Sipas policisë në autobus ndodheshin të paktën 40 pasagjerë, me tyre edhe fëmijë dhe të rinj, që po shkonin për të marrë pjesë në festimet për 800-vjetorin e themelimit të qytetit.

Jo hamendësime për sulm terrorist

Policia e qarkut Siegen-Wittgenstein u bëri thirrje qytetarëve që të mos hamendësojnë lidhur me sfondin këtij krimi, i cili ndodhi një javë pas sulmit me sfond terrorist të një siriani në Solingen. "Ju lutemi qytetarëve të mos përhapin në rrjetet sociale apo kanale të tjera lajme të rreme dhe sidomos të mos e lidhin sulmin me ndonjë sfond terrorist. Policia nuk ka informacione për këtë.” - thuhet në deklaratën e policisë.

Sipas policisë në autobus ndodheshin të paktën 40 pasagjerë Fotografi: Rene Traut/IMAGO

32-vjeçarja ka dosje në polici dhe sipas informacioneve vuan nga një sëmundje mendore.

Festa do të vazhdojë

Kryetari i bashkisë së Siegenit, Steffen Mues, njoftoi përmes faqes së internetit të qytetit se pas rishikimit me kujdes të konceptit ekzistues të sigurisë vendosi që "festa e qytetit të mos anulohet, gjë që është gjithashtu një shenjë për demokraci dhe liri”.

Personat që duan të marrin pjesë në festimet dhe aktivitetet e ndryshme nuk lejohen të mbajnë thika me vete, thuhet në faqen e bashkisë. Nëse dikush ka thikë me vete, atij do t'i kërkohet menjëherë të largohet dhe do t'i ndalohet që të qëndrojë në vendin ku zhvillohet festa gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj.