Gjermani: Kreu i CDU për bashkëpunim lokal me AfD

Lideri i Partisë Kristian-Demokrate gjermane (CDU) konservatore të Gjermanisë tha të dielën se ishte i hapur për të punuar me partinë e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) në nivelin lokal.

Nëse një kryetar bashkie i AfD-së zgjidhet në një qytet apo komunë, "është e natyrshme që ne të kërkojmë mënyra për të siguruar që mund të vazhdojmë të punojmë së bashku në qytet," i tha Friedrich Merz-i transmetuesit publik ZDF.

Megjithatë, komentet e Merz-it shkaktuan shpejt kritika për sugjerimin se CDU do të bashkëpunonte me AfD-në, gjë që bie ndesh me doktrinën e partisë konservatore e cila refuzon çdo bashkëpunim me të djathtën ekstreme.

Markus Söder, i cili drejton partinë simotër bavareze të CDU-së, Unionin Kristian Social (CSU), postoi të hënën në mëngjes se ai refuzon çdo bashkëpunim me AfD në çdo nivel.

"AfD është jodemokratike, e djathtë ekstreme dhe përçarëse në shoqërinë tonë. Nuk është në përputhje me vlerat tona," tha Söder.

Të hënën, Merz-i u përpoq të tërhiqej nga komentet që bëri gjatë intervistës në Twitter.

"Për të qenë edhe një herë i qartë, dhe nuk e kam thënë kurrë ndryshe: zbatohen rezolutat e CDU. Nuk do të ketë asnjë bashkëpunim me AfD, as në nivel komunal," shkroi ai në Twitter.

AfD fiton votues

Komentet e Merz-it gjatë intervistës pasqyrojnë një ndryshim djathtas në qëndrimin e partisë së tij historikisht të qendrës së djathtë.

Në një takim javën e kaluar me CSU-në, Merz tashmë kishte shkaktuar habi duke e përshkruar bllokun konservator CDU/CSU si "Alternativa për Gjermaninë - me përmbajtje".

Komentet e tij vijnë pasi AfD kundër imigracionit vazhdon të fitojë terren në sondazhe, me një sondazh të fundit që tregon se ka 22% mbështetje, pak pas konservatorëve të Merz-it dhe përpara socialdemokratëve (SPD) të kancelarit Olaf Scholz.

Merz tha gjithashtu të dielën se CDU dëshironte të "fitonte përsëri" votuesit që kishin kaluar në AfD.

Çfarë tha tjetër Friedrich Merz?

"Është e vetëkuptueshme se ne jemi të detyruar të pranojmë rezultatet e zgjedhjeve demokratike,” shtoi Merz, duke iu referuar zgjedhjeve të fundit lokale ku AfD pa kryetarin e saj të parë të zgjedhur dhe mori drejtimin e një këshilli qarku.

Merz-i përsëriti se partia e tij nuk do të bëjë një koalicion me AfD, por vetëm në lidhje me "organet legjislative" dhe "formacionet qeveritare".

Anëtari dhe deputeti i CDU-së Marko Wanderwitz së fundmi bëri thirrje që AfD të ndalohet si një parti ekstremiste.

Megjithatë, Merz-i tha se komentet e Wanderwitz për ndalimin e çdo bashkëpunimi me AfD-në ishin "një opinion individual brenda grupit parlamentar të partisë, të cilin ne nuk e ndajmë".

"Ndalimet e partive nuk kanë zgjidhur kurrë një problem politik," shtoi ai.

Debati vazhdon - edhe me mbështetës të Merz-it

Deklaratat e kryetarit të CDU-së Merz për marrëdhëniet e partisë së tij me AfD-në në nivel lokal vazhdojnë të ngjallin debat. Pas kritikave të fundit të brendshme ndaj CDU/CSU-së, tani po dëgjohen mbështetës të shquar brenda partisë. Politikanët e nivelit të lartë të AfD-së, nga ana tjetër, po bëjnë thirrje për t'i dhënë fund vendimit të papajtueshmërisë së CDU-së.

Kryetari i Junge Union, organizata e rinisë e CDU-së, Winkel tha për radion Deutschlandfunk se Merz e kishte bërë të qartë se nuk do të kishte asnjë bashkëpunim me AfD në asnjë nivel. Ai nuk e kupton dëshirën për të keqkuptuar Merz-in. Debati i lejoi të gjithë të kuptojnë se ku qëndron CDU. Kristjandemokratët e lënë AfD-në në të djathtë. Dhe aty duhet të jetë, sepse AfD është e papranueshme, theksoi Winkel.

Linnemann: "Nuk ka lehtësim të linjës aktuale".

Sekretari i Përgjithshëm i CDU, Linnemann gjithashtu nuk sheh zbutje të linjës aktuale: në një manifestim të CDU në Hessen, Linnemann përsëriti se një bashkëpunim i partisë së tij me AfD ishte përjashtuar. Kjo vlen për të gjitha nivelet politike dhe Merz-i e ka bërë të qartë këtë. Ka pasur keqkuptime dhe keqinterpretime pas deklaratave të Merzit. Por ai përfundoi duke sqaruar pozicionin e tij.

AfD i bën thirrje CDU/CSU që të bashkëpunojë

Nga ana tjetër, AfD i bëri thirrje CDU/CSU që të bashkëpunojë zyrtarisht me të. Bashkëpresidenti i saj Tino Chrupalla tha për kanalin televiziv "Welt" se Merz fillimisht ndërtoi mure zjarri të cilat më pas donte t'i rrëzonte. Sipas Chrupallas, bashkëpunimi komunal mes AfD-së dhe CDU-së ekziston prej kohësh. Lideri i CDU-së përjashton një pjesë të popullsisë dhe është kështu - sipas Chrupallas - një "fosil i kohërave të shkuara".

Shoqatat komunale: Nuk duhet të "kërkohet bashkëpunim”

Shoqatat bashkiake komunale u shprehën për një qasje "pragmatike" nga AfD: drejtori i përgjithshëm i shoqatës së qyteteve dhe bashkive, Landsberg, i tha grupit mediatik Funke se në parim ishte e drejtë të mos bashkëpunohej me partinë. Por nëse një anëtar i AfD-së do të bëhej kryetar bashkie apo këshilltar qarku, do të ishte një vendim demokratik i votuesve. "Nëse një rinovim i shkollës ose ndërtimi i një kopshti, për shembull, propozohet në bazë të këtij funksioni, ka shumë të ngjarë që shumica e vendimmarrësve komunalë të jenë në favor të tij,” shpjegoi Landsberg. "Nuk është bashkëpunim, por një politikë reale thelbësore në interes të qytetarëve.""

Çfarë është AfD?

AfD u krijua si një parti kundër euros një dekadë më parë, por që atëherë është zhvendosur në të djathtën ekstreme të spektrit politik.

Në mars 2021, ajo u klasifikua si një parti e ekstremit të djathtë nga agjencia e brendshme gjermane e inteligjencës, një klasifikim i konfirmuar nga një gjykatë administrative gjermane në mars 2022.

Në muajt e fundit, AfD ka kapitalizuar pakënaqësinë e disa segmenteve të shoqërisë gjermane me koalicionin aktual qeverisës, i përbërë nga SPD e qendrës së majtë, të Gjelbrit ekologjistë dhe Demokratët e Lirë neoliberalë (FDP).

Kjo pakënaqësi është kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve dhe frikës se masat e propozuara të qeverisë për të trajtuar ndryshimet klimatike do të bien në mënyrë disproporcionale mbi më të varfërit në shoqëri.

Në një sondazh të grupit Insa të publikuar nga gazeta e njohur Bild të dielën, AfD mori një mbështetje rekord prej 22%, vetëm katër pikë prapa konservatorëve.

Bild është akuzuar se ka ndihmuar në fitimin e mbështetjes për AfD me një fushatë të fundit - shpesh duke përdorur atë që kritikët thonë se është informacion mashtrues - kundër planeve të qeverisë për të futur sisteme ngrohjeje më të qëndrueshme në një shkallë të gjerë.

AfD kundërshtoi me forcë faturën e ngrohjes, duke thënë se njerëzit me të ardhura të ulëta nuk mund të përballonin të blinin sisteme më miqësore me mjedisin.

