Grupet gjermane dominojnë tregun e automobilëve elektrikë

Prodhuesit gjermanë të automjeteve tani dominojnë tregun e automobilëve elektrikë në Gjermani. VW së bashku me markat e veta, Skoda-n, Audi-n dhe Seat-in përfshihen në 10 automobilët elektrikë më të shitur.

Janë kryesisht grupet e huaja si Renault dhe Tesla që po vuajnë në tregun e automobilëve elektrikë në Gjermani. Ata po shesin gjithnjë e më pak automjete në Gjermani, ndërsa prodhuesit gjermanë dominojnë.

Në tërësi, shitjet e automobilëve elektrikë në Gjermani ranë ndjeshëm vitin e kaluar. "Në vend të lulëzimit të shpresuar për automjetet elektrike, niveli i shitjeve ishte dukshëm më i ulët se në dy vitet e mëparshme," thotë Constantin M. Gall, partner menaxhues dhe Drejtues Mobiliteti në EY për rajonin e Evropës Perëndimore. Numri i regjistrimeve të reja të automobilëve elektrikë ra me 27% vitin e kaluar pas përfundimit të parakohshëm të subvencionit të blerjes.

"Pothuajse të gjithë prodhuesit kanë ndjerë rënien e interesit për automjetet elektrike - por në përgjithësi, grupet gjermane kanë arritur të afirmohen në një mjedis shumë të vështirë tregu, të ndihmuar nga premierat tërheqëse të modeleve", shpjegon Gall.

Prodhuesit gjermanë të makinave kryesojnë në krahasim

Prodhuesit vendas të makinave tani dominojnë tregun e automobilëve elektrikë në Gjermani: prodhuesit gjermanë qenë në gjendje ta rrisin pjesën e tyre të tregut nga 49% në 61% deri në vitin 2024, siç tregohet nga një studim i firmës konsulente EY bazuar në të dhënat e Zyrës Federale për Transportet e Motorizuara.

ID.4 i Volkswagen Fotografi: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Markat gjermane po ecin më mirë edhe sa i përket shitjeve: në krahasimin e markave, Volkswagen është qartësisht në krye me 62.000 automobilë të shitur. Së bashku me Skoda-n, Audi-n dhe Seat-in, tre marka të tjera të VW gjithashtu përfshihen në 10 automobilët elektrikë më të shitur.

Sipas të dhënave të EY, rënia e shitjeve goditi edhe grupet gjermane të automobilave, por vetëm me 9%, ndërsa markat e huaja shënuan humbje më të mëdha. Shifrat e shitjeve për Tesla-n, Stellantis dhe Renault kanë parë rënie veçanërisht të forta. Rënia ishte 42% për Tesla-n, 66% për Stellantis dhe 68% për Renault.

Grupet kineze nuk përparojnë

Për prodhuesit kinezë, rënia ishte vetëm 14%, pak më pak se për prodhuesit gjermanë. Megjithë avantazhet e çmimeve, grupe të tilla si Geely, BYD dhe SAIC nuk arritën të konsolidohen, pjesa e tyre e tregut pati rritje të moderuar prej 8-10%. Është gjithashtu e habitshme që kinezët performuan më pak mirë në fund të vitit: në tremujorin e katërt, shitjet e tyre ranë me 17% dhe pjesa e tyre e tregut u rikthye në 8%.

Jan Sieper i EY nuk pret një ndryshim të tendencës vitin e ardhshëm, duke pasur parasysh konkurrencën nga Lindja e Largët. "Ne sigurisht që po shohim përpjekje të konsiderueshme nga ana e prodhuesve kinezë për t'u vendosur në Gjermani. Por deri tani, sukseset kanë qenë të kufizuara, pavarësisht nga pajisjet shpesh të mira dhe çmimet e favorshme," shpjegoi ai. "Për të qenë vërtet të suksesshëm, ofruesit e rinj kanë nevojë për një strategji dhe këmbëngulje gjithëpërfshirëse." Ai thekson: "Duhet kohë për të ndërtuar besim dhe besnikëri ndaj markës kur je një lojtar i ri."

BYD - modeli kinez Fotografi: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Biznesi jashtë vendit rëndon bilancin e prodhuesve gjermanë

Ndërsa prodhuesit kinezë po përpiqen të vendosen në Gjermani, problemet e prodhuesve gjermanë ndodhen kryesisht jashtë dhe veçanërisht jashtë BE, "ku automobilët elektrikë gjermane të segmentit më të lartë janë larg nga suksesi i modeleve të krahasueshme me motor me djegie për sa i përket shitjeve", shpjegon Gall, ekspert në EY.

"Në vitin e ri, dobësimi i shitjeve të automobilëve elektrikë përbën një rrezik potencialisht shumë të kushtueshëm për shumë prodhues të cilët nuk mund të përmbushin objektivat më të ashpra të emetimeve të BE-së thjesht, sepse nuk po shesin "mjaftueshëm automobilë elektrikë"", thotë Gall. Ai për këtë arsye pret ulje çmimesh dhe oferta të favorshme financimi në një front të gjerë, ndërsa në të njëjtën kohë, makinat me motor me djegie ka të ngjarë të bëhen më të shtrenjta.

Klima e biznesit ka qenë më e mirë

Mungesa e porosive dhe parashikimi i dobët për biznesin e huaj po lënë gjurmë: sipas Institutit Ifo, morali në industrinë gjermane të automobilave të goditur nga kriza është përkeqësuar më tej. Indeksi mujor i klimës së biznesit në sektorin e automobilave ra në -34,7 pikë në dhjetor 2024, pas -32,4 pikë në nëntor, njoftuan ekonomistët e Mynihut.

Instituti i Kërkimeve Ekonomike anketon kompanitë çdo muaj si për vlerësimin e situatës aktuale të biznesit ashtu edhe për pritshmëritë e tyre për muajt e ardhshëm. Kur kompanitë janë kryesisht pesimiste, vlerat përkatëse të treguesve janë negative. Në dhjetor, pritshmëritë për muajt në vijim u bënë edhe më pesimiste, ku treguesi përkatës ra nga minus 30.9 në minus 37.1 pikë.

