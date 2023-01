Gjermani: Dyfishohen sulmet me thika në trena

Sipas mediave gjermane, numri i akteve të goditjes me thikë të regjistruara në trena dhe stacione u dyfishua më shumë se vitin e kaluar krahasuar me 2021. Policia federale regjistroi 336 akte të tilla, shkruan gazeta "Bild am Sonntag" duke iu referuar një vlerësimi të policisë. Vetëm në trena, numri i sulmeve të regjistruara me thikë u rrit nga 44 në 82.

Janë regjistruar gjithsej 398.848 vepra penale, 12 për qind më shumë se një vit më parë. Prej tyre, 14.155 kanë qenë plagosje trupore, thuhet më tej. Në trena janë regjistruar 82 sulme me thikë, 97 sulme me mjete të tjera të rrezikshme dhe pesë sulme me armë. Numri i veprave seksuale u rrit nga 697 në 857.

Përqindja e të dyshuarve "jo gjermanë” ishte 55.5 për qind për lëndime të rënda trupore, grabitje, vrasje dhe vrasje, vijon gazeta.

Faeser: "Drejtësia duhet t'ia bëjë vetes këtë pyetje".

Të mërkurën, një sulmues goditi me thikë dy persona dhe plagosi pesë të tjerë në një tren rajonal nga Kiel në Hamburg.Viktimat janë një vajzë 16-vjeçare dhe një burrë 19-vjeçar. I dyshuari, një palestinez pa shtetësi, ishte tashmë i njohur për policinë dhe ishte liruar vetëm javën e kaluar.

Ministrja e Brendshme e Gjermanisë, Nancy Faeser tha për "Bild am Sonntag": "Unë i kuptoj të gjithë ata që pyesin pse ky autor i dhunës u lirua kaq shpejt dhe a u bë gjithçka për të kontrolluar nëse ai përbënte rrezik për të tjerët". Politikania e SPD-së ka kërkuar sërish që të kontrollohet nëse ky person mund të ishte dëbuar. Drejtësia do ta trajtojë këtë çështje.

Politikanët e CDU/CSU kërkojnë më shumë dëbime

Në këtë kontekst, politikanët e partive unioniste CDU/CSU kritikuan drejtimin e qeverisë federale. Zëdhënësi i punëve të brendshme Alexander Throm i tha gazetës: "Për më shumë se një vit, koalicioni tringjyrësh ka premtuar një ofensivë për të riatdhesuar kriminelët dhe njerëzit e rrezikshëm. Asgjë nga këto nuk ka ndodhur." Politikani i CSU Ulrich Lange tha: "BE po derdh qindra miliona mbështetje në territoret palestineze, kështu që ne duhet të jemi në gjendje të kërkojmë deportime atje."

