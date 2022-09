GJED rrëzon ligjin gjerman për ruajtjen e të dhënave

Gjermania bind Poloninë e Hungarinë të pranojnë vullnetin e shumicës së BE

Polonia dhe Hungaria e detyruan të heqin dorë nga vetoja për bllokimin e buxhetit të BE. Presidenca gjermane e BE u dërgoi një sinjal edhe shteteve të tjera, me raporte problematike me drejtësinë, shkruan Auron Dodi.