Shqipëri: Gjashtë anëtarë të MEK nën hetim

Përmes një deklarate zyrtare Policia e Shtetit bëri të ditur, se oficerët u ndeshën me reagimin e dhunshëm dhe të vazhdueshëm nga shtetasit që strehohen në residencë, për të penguar kontrollin dhe sekuestrimin e disa pajisjeve që janë objekt hetimi nga Prokuroria e Posaçme Kundër Krimit dhe Korrupsionit (SPAK). Sipas Policisë anëtarët e MEK po hetohen në gjendje të lirë për 4 vepra penale "Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik” , "Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”, "Shkatërrimi i pronës” dhe "Pengime për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës”.

Përplasja me policinë, anëtarët e MEK pretenduan për viktima

Ekzekutimi i një vendimi të lëshuar nga gjykata me kërkesë të SPAK-ut për sekuestrimin e disa pajisjeve teknologjike që ndodheshin në mjediset brenda kampit ASHRAF 3 u interpretua nga residentët si një sulm i kryer kundrejt tyre nga policia shqiptare. Përmes një deklarate për mediat ata pretenduan se nga dhuna e ushtruar nga efektivët dhe nga hedhja e gazit lotsjellës humbi jetën një anëtar i MEK-ut dhe u plagosën disa dhjetra të tjerë. Ky prendim u hodh poshtë nga Policia e Shtetit që mohoi të kishte ushtruar dhunë ndaj banorëve, përveç përdorimit të gazit lotsjellës dhe sprajit me piper në mënyrë që të vijonin me kontrollin e mjediseve.

Në një dalje për mediat Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi, tha se vdekja e personit në kamp nuk erdhi si pasojë e veprimeve të policisë. ‘' Ka pamje edhe nga policia, por jam i bindur që ka pamje edhe nga vetë anëtarët e MEK, që vërteton këtë gjë'' - u shpreh Çuçi. Ai shtoi se nga përplasja mbetën të lënduar 15 efektivë të policisë.

MEK protestoi pas kontrollit nga policia në kampin Ashpraf në Manzë, Durrës Fotografi: Rashela Shehu/DW

Aktualisht, Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet për shkaqet e vdekjes së banorit të kampit që pritet të dalin nga raporti i autopsisë mjeko – ligjore.

Ministria e Brendëshme: ‘'MEK theu marrëveshjen''

Nga Prokuroria e Posaçme nuk janë bërë me dije arsyet që çuan në kontrollin e mjediseve të brendshme të kampit ASHRAF 3 apo për sekuestrimin e serverave dhe pajisjeve të tjera teknologjike që ndodheshin aty. Nga ana tjetër Ministria e Brendshme e argumentoi nisjen e hetimit me thyerjen e marrëveshjes mes organizatës MEK dhe qeverisë shqiptare të nënshkruar në vitin 2014. ‘'Organizata MEK ka marrëveshje me qeverinë shqiptare për t'u strehuar në Shqipëri vetëm për qëllime humanitare. Atyre u ndalohet të kryejnë çdo lloj aktiviteti politik. Herë pas here kemi pasur shqetësime për mosrespektimin e marrëveshjes'' – u shpreh ministri Çuçi gjatë konferencës për shtyp, pa dhënë më shumë detaje mbi indicjet e hetimit.

Organizata opozitare e Iranit (MEK) u krijua në filim të viteve 1960 si një levizje protestë kundër regjimit të Shahut të Iranit dhe vepron në emigrim. Vendosja e muxhahedinëve në Shqipëri nis prej vitit 2012, kur qeveria e udhëhequr në atë kohë nga ish kryeministri Sali Berisha pranoi kërkesën e qeverisë amerikane për të pritur fillimisht rreth 210 muxhahedinë të MEK. Aktualisht në Shqipëri në kampin e Manzës strehohen afro 3000 anëtarë të kësaj organizate. Strehimi i tyre solli përkeqësim të marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Iranit, deri në shkëputjen e plotë gjatë vitit të kaluar pasi hakerat iranianë sulmuan sistemet elektronike të qeverisë shqiptare dhe portalin e-Albania, duke rrjedhur publikisht qindra giga me të dhënat personale të shqiptarëve. Sulmi u mor përsipër nga Humeland Justice, një organizatë e mbështetur nga Irani.