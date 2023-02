Ford shkurton 3800 vende pune në Evropë, kryesisht në selinë e Këlnit

Prodhuesi amerikan i makinave Ford njoftoi të martën (14.02.2023) "hapat e ardhshëm në transformimin" e operacioneve të tij në Evropë, ndërsa industria e automjeteve përpiqet të përmbushë objektivat aktuale të BE-së për të mos shitur më automjete të reja me motor me djegie të brendshme deri në vitin 2035.

Duke e quajtur Evropën një "rajon shumë konkurrues që po përballet me sfida të rëndësishme ekonomike dhe gjeo-politike", Ford tha se qëllimi ishte të ristrukturonte operacionet e veta për të krijuar "një strukturë konkurruese më solide dhe me më pak kosto".

Kjo do të përfshijë "shkurtimin e 3,800 vendeve të punës gjatë tre viteve të ardhshme", afërsisht 2,300 në selinë e saj evropiane në Këln në Gjermani, afërsisht 1,300 në Mbretërinë e Bashkuar dhe rreth 200 në vende të tjera.

Fabrika e Ford në Këln, prodhimi i tipit Fiesta

"Këto janë vendime të vështira, jo të marra lehtë," u citua Martin Sander, Drejtor i Përgjithshëm i Ford Model e në Evropë, në deklaratën për shtyp të kompanisë. "Ne e njohim pasigurinë që krijon për ekipin tonë dhe i siguroj se do të ofrojmë mbështetjen tonë të plotë në muajt në vijim. Ne do të angazhohemi në konsultime me partnerët tanë socialë në mënyrë që të mund të ecim përpara së bashku në ndërtimin e një të ardhmeje të begatë për biznesin tonë në Evropë."

2800 procese pune inxhinierike do të mbyllen, 1000 në funksione administrative

Ford tha se shumë nga shkurtimet e vendeve të punës ishin rezultat i planeve për t'u larguar nga motori me djegie të brendshme, me shumicën e pushimeve nga puna në sektorin e inxhinierisë. Kjo për shkak se motorët elektrikë kanë dukshëm më pak pjesë lëvizëse dhe kompleksitet të reduktuar në krahasim me motorët me djegie të brendshme.

"Shtrimi i rrugës drejt një të ardhmeje të qëndrueshme fitimprurëse për Ford-in në Evropë kërkon veprime me bazë të gjerë dhe ndryshime në mënyrën se si ne zhvillojmë, ndërtojmë dhe shesim automjetet Ford”, tha Sander. "Kjo do të ndikojë në strukturën, talentin dhe aftësitë e organizatave që do të na duhen në të ardhmen."

Pothuajse tre të katërtat e shkurtimeve të planifikuara do të jenë në sektorin e proceseve inxhinierike, 1,700 në Gjermani, 1,000 në Mbretërinë e Bashkuar dhe 100 të tjera në shtete të tjera në kontinent.

Ford tha se shkurtimet e tjera të vendeve të punës do të ishin për njerëzit që kryejnë funksione administrative, 600 në Këln, 300 në Mbretërinë e Bashkuar dhe 100 të tjera në shtete të tjera.

Të gjitha këto shifra janë ende objekt konsultimi, vuri në dukje prodhuesi i makinave. Ai gjithashtu tha se synohet të arrihen reduktimet përmes programeve vullnetare.

Shifrat janë pak më të larta se ato që sindikatat kishin parashikuar si skenarin më të keq, rreth 3,200 vendesh pune, në fillim të këtij viti.

Ford tha se do të mbajë një organizatë inxhinierike prej rreth 3,400 punonjësish në Evropë, "të fokusuar në projektimin dhe zhvillimin e automjeteve, si dhe krijimin e shërbimeve të lidhura".

Fabrika e Ford në Këln

Në total, në të gjithë Evropën në objektet e saj tërësisht në pronësi dhe sipërmarrjet e përbashkëta të konsoliduara, kompania punëson afërsisht 34,000 vetë.

Ford bashkëpunon me rivalin VW për motorët elektrikë

Prodhuesi i makinave ka sinjalizuar tashmë përpjekje të mëtejshme për uljen e kostove në fillim të shkurtit kur prezantoi rezultatet e tij tremujore, veçanërisht një humbje neto të plotë prej 2 miliardë dollarësh (pak nën 2 miliardë euro).

Ford e ka quajtur performancën nën pritshmëritë dhe tha se "i atribuohej, pjesërisht, çështjeve të ekzekutimit në një mjedis me zinxhirin e furnizimit dhe paqëndrueshmërinë e prodhimit, duke rezultuar në kosto më të larta dhe vëllime më të ulëta se sa ishte planifikuar".

Shefi Financiar i Ford-it, John Lawler, pati deklaruar atëherë, se kompania do të ishte "shumë agresive" në uljen e shpenzimeve në operacionet e prodhimit dhe zinxhirit të furnizimit. Ai tha gjithashtu se produktiviteti i inxhinierëve në Evropë kishte qenë 25-30% më i ulët se sa kompania mendonte se duhej të ishte.

Marsin e kaluar, Ford njoftoi një investim prej rreth 2 miliardë dollarësh në sitin e Këlnit.

Fabrika e Ford në Këln, prodhimi i tipit Fiesta

Makina e parë tërësisht elektrike e kompanisë është planifikuar të nisë nga Këlni në pranverën e vitit 2023. Megjithatë, është një projekt bashkëpunues që mbështetet në platformën MEB (modular elektrik matricë elektrik) që mbështet ID4 të Volkswagen-it, mes modeleve të tjera në grup.

Prodhuesit e makinave që huazojnë dhe ndajnë platformat bazë për makinat, të cilat më pas paketohen, markohen dhe shiten me distinktivë të ndryshëm dhe me trupa të ndryshëm, është bërë një praktikë gjithnjë e më e zakonshme në dekadat e fundit. Kjo duket se do të vazhdojë, nëse jo do të intensifikohet, pasi prodhuesit nxitojnë të konstruktojnë makina elektrike me diapazon të mjaftueshëm për përdorim të gjithanshëm.

Ndërkohë, fabrika e Fordit në Këln do të ndërpresë prodhimin e makinës së saj të vogël Fiesta deri në fund të qershorit. Ky tip veture është prodhuar në Këln në seri të ndryshme që nga viti 1976. Kompania planifikon të ndërpresë prodhimin edhe të dy modeleve të tjera, minifusave S-Max dhe Galaxy, në Valencia të Spanjës deri në prill të këtij viti.

Ford u zhvendos për herë të parë në Këln në vitin 1930, i tërhequr nga kryebashkiaku i atëhershëm, Konrad Adenauer, i cili do të bëhej kancelari i parë i Gjermanisë Perëndimore pas Luftës së Dytë Botërore.

Me rreth 15,000 staf, Ford është pas Lufthansa-s punëdhënësi i dytë më i madh i sektorit privat në qytetin me rreth 1 milion banorë.

Vitin e kaluar, Ford njoftoi gjithashtu rreth 3,000 shkurtime të vendeve të punës në Amerikën e Veriut dhe Indi, duke përmendur përsëri ristrukturimin drejt më shumë prodhimit të automjeteve me elektrik si një shtytës kryesor për këtë avancim.