Forcimi i NATO-s

Polonia nxënës shëmbullor i NATO-s, duke dhënë 2 përqind të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen.

Shpenzimet ushtarake në Poloni zënë dy përqind të prodhimit të brendshëm bruto (PBB) duke u bërë kështu një nga aleatët e paktë që përmbush kërkesat e NATO-s. Deri në vitin 2030, shpenzimet ushtarake të Polonisë pritet të rriten deri në 2,5 për qind të PBB-së. Polonia po përpiqet të tërheqë me para edhe sa më shumë trupa amerikane në vend. Aktualisht në Poloni janë stacionuar mbi 4500 ushtarë amerikanë, në kuadër të modelit të NATO-s me rotacion. Pas aneksimit të Krimesë nga ana e Rusisë, trupat amerikane u vendosën jo vetëm në Poloni, por edhe në tre vendet baltike anëtare të NATO-s Polonia pret edhe një shtysë për kontratat e mëtejshme të furnizimit me gaz nga Amerika. Këto dy komponente, ushtarët dhe gazi amerikan, kanë përparësi për Varshavën dhe synojnë të forcojnë pozitën e saj ndaj Moskës.