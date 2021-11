“Ligji i ri i migracionit është një hapje e madhe e Gjermanisë”

Këshilltari i emigrancionit nga organizata "Plan B" në Esen, Blerian Kushta - shpjegon ndryshimet që do të sjell ligji i ri i migracionit dhe procedurën për aplikim nga 1 marsi i këtij viti për viza pune. Çfarë do sjellë ligji i ri i migracionit që do të hyjë në fuqi nga 1 mars i këtij viti në Gjermani? #letsfaceit Shko tek video