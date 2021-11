#DW_BalkanBooster: Down Syndrome Kosovo

Përmes punëtorive të kartolinave, Down Syndrome Kosovo, trajnon profesionalisht dhe përgatit personat me sindromën down për tregun e punës. Vetëm 5 nga 950 persona me DS në Kosovë punojnë në sektorin privat, pra pas përfundimit të shkollimit kjo kategori bëhet pasive dhe përballen me vështirësi të mëdha.