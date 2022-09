Finlanda kufizon hyrjen e rusëve në vend

Putini e akuzon NATO-n se ndjek 'ambicie perandorake' me ofertën e anëtarësimit të Finlandës dhe Suedisë

Presidenti rus Vladimir Putin tha se do të kishte "disa tensione" me Suedinë dhe Finlandën po të anëtarësohen ato në NATO. Të dyja vendet u ftuan të bashkohen me aleancën të mërkurën.