Festimet për jubileun e platintë të Mbretëreshës

Nën rrezet e shndritshme të diellit dhjetëra-mijëra vetë u mblodhën përpara Pallatit Buckingham për të parë Mbretëreshën Elizabeta në ballkonin e pallatit. Më shumë se 1200 ushtarë dhe banda me rreth 300 muzikantë marshuan nëpër Londër. Princi i kurorës, Charles dhe djali i tij i madh kalëruan në uniformë të kuqe me kapele prej lëkure ariu.

Këtë vit Elizabeta II ia besoi Princit Charles detyrën e inspektimit dhe marrjes së forcës të trupave të paradës me kuaj. Vetë mbretëresha i përshëndeti trupat nga ballkoni i Pallatit Buckingham. Më vonë ajo u shfaq përsëri para turmës, për të ndjekur një shfaqje të Forcave Ajrore.

Mbretëresha ishte rrethuar nga anëtarë të tjerë të familjes mbretërore, përfshirë edhe trashëgimtarin e fronit Princin Charles dhe gruan e tij Camilla si dhe djalin e tij të madh William me të shoqen Kate dhe tre fëmijët e tyre.

Parada "Trooping the Color" ka një traditë më shumë se 260 vjeçare në Mbretërinë e Bashkuar. Mbretëresha e ka ditëlindjen në prill, por parada zhvillohet zakonisht çdo vit në fillim të qershorit për të festuar ditëlindjen e saj me një mot sa më të mirë që të jetë e mundur. Këtë vit parada shënon fillimin e festimeve të jubileut të platintë, të cilat do të zgjasin deri të dielën.

Mbretëresha ka pasur probleme shëndetësore muajt e fundit dhe pallati mbretëror njoftoi se Elisabeta II nuk do të marrë pjesë në meshën jubilare të së premtes (03.06).