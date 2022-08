Fëmijët ukrainas kanë shanse të mira në shkollat ​​gjermane

"Niveli i aftësive të fëmijëve të shkollës ukrainase është sigurisht më i ulët se ai i fëmijëve gjermanë, por është dukshëm më i lartë se ai i fëmijëve në vendet e BE-së si Rumania dhe Bullgaria, shumë prej fëmijëve të të cilëve tashmë janë integruar me sukses në sistemin shkollor gjerman." tha studiuesi i Ifo-s, Lukas Mergele. Në Ukrainë, 18 për qind e fëmijëve të shkollës kanë aftësi të larta leximi, krahasuar me 33 për qind në Gjermani në këtë grup. Në Rumani dhe Bullgari, studentët performojnë dukshëm më pak mirë, me 10 dhe 11 përqind respektivisht. Në Ukrainë dhe Gjermani, vetëm një e katërta e një e pesta e fëmijëve janë në zonën e performancës më të ulët.

Nga ana tjetër, 41% kanë nivel të ulët leximi në Rumani dhe 47% në Bullgari. Ndryshime të ngjashme shfaqen në matematikë dhe shkencë.

Masat duhen përshtatur

"Fëmijët ukrainas të shkollës që janë larguar nga vendi i tyre duhet të shkollohen sa më shpejt të jetë e mundur për të shmangur mangësitë e mëtejshme të të mësuarit për shkak të luftës," thotë Mergele. Sipas studimit, masat e nevojsme varen nga qëndrimi i fëmijëve në Gjermani për një periudhë afatshkurtër apo afatgjatë.

Po të qëndrojnë vetëm për një kohë të shkurtër në Gjermani, pjesëmarrja në arsimin ukrainas në internet dhe me mbështetjen e mësuesve ukrainas mund të garantohet. Por nëse ata qëndrojnë më gjatë, shanset për integrim përmirësohen ndjeshëm nëse fëmijët mësojnë gjermanisht. Sipas studimit, rekomandohet që fëmijët deri në moshën rreth 12 vjeç të akomodohen drejtpërdrejt në klasat e zakonshme, të shoqëruar nga gjuha dhe masa të tjera mbështetëse. Fëmijët më të rritur mund të fitojnë aftësi themelore gjuhësore në klasa me kohë të kufizuar, në mënyrë që të ndjekin më pas përmbajtje të vështira në arsimin e zakonshëm.