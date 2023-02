FOKUS

Ekologjistët ekstremë - një stil provokues jetese?

Kush vendos të heqë dorë nga rehatitë e një jete me lavatriçe e sistem ngrohjeje shikohet me çudi, - por çiftet që i thonë jo konsumit dhe jetojnë nga natyra nuk janë pak, edhe Mattew Watkinson dhe gruaja Charis nga Britania e Madhe e kanë marrë këtë vendim e bashkë me fëmijët e tyre jetojnë pa ujë të rrjedhshëm e rrymë elektrike.