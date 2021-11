Kuadri ligjor për të drejtat e pronës në Shqipëri ka dobësi ligjore dhe teknike, thonë ekspertët.

Të drejtat e pronësisë po monitorohen nga BE si pjesë e kuadrit të të drejtave themelore të njeriut. Komisioni Europian po shqyrton mundësitë për ta mbështetur Shqipërinë në trajtimin e situatës problematike lidhur me të drejtën e pronës, në linjë me standardet ndërkombëtare.